Sendikalar iftarda buluştu

Sendikalar iftarda buluştu
Tüm İş Konfederasyonu ve bağlı sendikalar, iftar programında bir araya geldi. Genel Başkan Mahmut Şahin, sendikacılığın sorunlarına dikkat çekti ve çözüm yollarını tartıştı.

Tüm İş Konfederasyonu ve bağlı sendikalar, iftar programında buluştu. Yoğun katılımla gerçekleşen iftar programına Tüm İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin de katıldı.

Türkiye'nin çeşitli illerinde faaliyet gösteren sendikalardan, Tüm Güven Sen Erzurum'dan, Tüm Birlik iş Bitlis'ten, Tüm Emek İş Şanlıurfa'dan, Taşeron İş Ankara'dan, Tüm Çay ve Gıda iş Rize'den, Kataşsen, Tüm Sağlık, OTİS ve Yapıyol İş sendikaları da İstanbul'dan olmak üzere Tüm İş Konfederasyonu üyesi sendikalarla bir araya geldi. Sendikacılıkta yaşanan sorunlar ve çözüm yollarının istişare edildiği toplantı yoğun bir katılımla gerçekleşti. Tüm İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin yaptığı konuşmada, sendikacılıkta gelinen duruma vurgu yaptı. Başkan Şahin, "işçi için sendikacılıktan sendika için işçi ye evrilen sendikacılığımıza bir neşter vurmamız gerekiyor. Sendika işçi için çalışan, işçinin refahını yükseltmek için kurulan yapılar olması gerekirken, adeta işçiler sendika yöneticilerinin refahını yükseltmek için çalışırlar konumuna geldik. Bu durumdan bütün sorumluluk sahibi yetkililerimiz rahatsız olmalılar" dedi.

Sendika başkanlarının da kendi iş kollarında yaşadıkları sıkıntıların dile getirildiği programın bir sonraki Ramazan'da yapılacağı bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Saldırıların ardından Kuzey Irak'ta petrol üretimi durdu

Komşuda üretim durdu, bir damla petrol kalmadı
İsrail, Lübnan'a fosfor bombası attı

Dünyanın gözü önünde katliam! Yine yasaklı bombayla vurdular
İsrail'in F-35I uçakları İran'a doğru yola çıktı

Sadece İsrail'in elinde var, İran'ı ilk kez bunlarla vuracaklar
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha

Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha
Amedspor Süper Lig aşkına son anlarda kazandı

Amedspor Süper Lig aşkına! Sıralama yine değişti
Dengesini kaybedip 30 metrelik falezlerden düşen kadın hayatını kaybetti

Genç müzisyen korkunç şekilde can verdi
İsrailli uzman: İran'ın misket bombası taşıyan füzeleri İsrail'e ciddi zarar verdi

Resmen itiraf ettiler! İran'ı silahı başlarına bela oldu
Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha

Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha
Sörloth için 35 milyon euroluk dev teklif

Ortalığı karıştıracak dev teklif! Bu rakamı kabul etmemeleri imkansız
Samsunspor galibiyeti 90+3'te hatırladı

Bir taraf sevinçten çıldırdı, diğer taraf hüzünden adeta yıkıldı