Haberler

TÜGVA Erzurum'da Gençlerle 'Zor Zamanlarda Umudu Korumak' Programı Düzenledi

TÜGVA Erzurum'da Gençlerle 'Zor Zamanlarda Umudu Korumak' Programı Düzenledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜGVA Palandöken İlçe Temsilciliği, gençlere yönelik düzenlediği 'Zor Zamanlarda Umudu Korumak' programında psikolojik dayanıklılığı artırmak ve umut duygusunu korumak üzerine bilgiler aktardı. Uzman Klinik Psikolog Tuğçe Tuğcu'nun katılımcılara sunduğu teknikler büyük ilgi gördü.

TÜGVA, Erzurum'da gençlere yönelik "Zor Zamanlarda Umudu Korumak" programıyla gençlerle buluştu.

TÜGVA Palandöken İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen "Zor Zamanlarda Umudu Korumak" söyleşisi, gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Program, psikolojik dayanıklılığı artırma ve umut duygusunu koruma konularına odaklandı. Program, TÜGVA Palandöken İlçe Temsilcisi Yusuf Halis'in kısa açılış konuşmasıyla başladı. Halis, gençlerin katılımına teşekkür ederek etkinliğin verimli geçmesini temenni etti.

Söyleşinin konuğu Uzman Klinik Psikolog Tuğçe Tuğcu, stres, kaygı ve motivasyon konularında bilgiler vererek gençlere günlük yaşamda uygulayabilecekleri temel psikolojik teknikleri aktardı. Katılımcılar sorularını yönelterek uzmanla birebir görüşme fırsatı buldu. TÜGVA Palandöken İlçe Temsilciliği, gençlere yönelik farkındalık programlarının devam edeceğini duyurdu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
AK Partili Tayyar'dan olay iddia: Öcalan 'Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak' dedi

"Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kasırganın vurduğu ülkede olağanüstü hal ilan edildi! Ölü sayısı 159'a yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Olağanüstü hal ilan edildi, ölü sayısı artıyor
50 kuruş için 1600 dava açtı, cezayı yedi

50 kuruş için 1600 dava açtı
Tuzla'da feci kaza: Genç doktor hayatını kaybetti

Otomobil gişelere saplandı: Genç doktor feci şekilde can verdi
Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Kasırganın vurduğu ülkede olağanüstü hal ilan edildi! Ölü sayısı 159'a yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Olağanüstü hal ilan edildi, ölü sayısı artıyor
Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu

Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu
Meksika'da bar katliamı! 7 kişi hayatını kaybetti

Ülkeyi ayağa kaldıran bar katliamı! Ortalık resmen kan gölüne döndü
Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu

Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu
Berberde kan gövdeyi götürdü! Yaralanan 7 kişiden 1'i hayatını kaybetti

Berberde kan gövdeyi götürdü! Yaralılardan biri kurtarılamadı
Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti

Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı: 1 dakika için 100 bin TL

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı
İki uçak havada çarpıştı

İki uçak havada çarpışıp ormana düştü
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.