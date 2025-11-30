TÜGVA Erzurum'da Gençlerle 'Zor Zamanlarda Umudu Korumak' Programı Düzenledi

TÜGVA, Erzurum'da gençlere yönelik "Zor Zamanlarda Umudu Korumak" programıyla gençlerle buluştu.

TÜGVA Palandöken İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen "Zor Zamanlarda Umudu Korumak" söyleşisi, gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Program, psikolojik dayanıklılığı artırma ve umut duygusunu koruma konularına odaklandı. Program, TÜGVA Palandöken İlçe Temsilcisi Yusuf Halis'in kısa açılış konuşmasıyla başladı. Halis, gençlerin katılımına teşekkür ederek etkinliğin verimli geçmesini temenni etti.

Söyleşinin konuğu Uzman Klinik Psikolog Tuğçe Tuğcu, stres, kaygı ve motivasyon konularında bilgiler vererek gençlere günlük yaşamda uygulayabilecekleri temel psikolojik teknikleri aktardı. Katılımcılar sorularını yönelterek uzmanla birebir görüşme fırsatı buldu. TÜGVA Palandöken İlçe Temsilciliği, gençlere yönelik farkındalık programlarının devam edeceğini duyurdu. - ERZURUM