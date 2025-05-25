TÜGVA Amasya'da 5. Olağan Kongresini Gerçekleştirdi

TÜGVA Amasya'da 5. Olağan Kongresini Gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Amasya il temsilciliği 5. olağan kongresinde Mehmet Akif Yivli yeniden il temsilcisi seçildi. Yivli, gençlik için durmadan çalışacaklarını belirtti.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Amasya il temsilciliği 5. olağan kongresi yapıldı.

Kongrede Mehmet Akif Yivli güven tazeleyerek yeniden il temsilcisi seçildi.

Gençlik için durmadan, yorulmadan ve azimle çalışmaya devam edeceklerini belirten Yivli, "Dünyanın meydan okumasına karşı dimdik duran, dünya için çalışan ama ahiret için yaşayan, gayesi büyük, yüreği temiz, ışık saçan bir gençlik için çalıştığımız bu yolda bizleri yalnız bırakmayarak teşrifleriyle onurlandıran tüm kıymetli gönül dostlarımıza en kalbi duygularımızla teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Malta Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı: Ahlaki bir sorumluluk

Bir ülke daha Filistin'i devlet olarak tanımaya hazırlanıyor
Kiracı anahtar teslimi için mal sahibinden 12 milyon TL istedi

Kiracı anahtarı teslim etmek için 12 milyon TL istedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erzurum'dan korkutan heyelan! Zemin 12 metre yer değiştirdi

O ilimizde heyelan korku yarattı! Zemin 12 metre yer değiştirdi
Gazeteci Sinan Burhan: Bayramdan önce 35 bin mahkum evlerine dönecek

Bayramdan önce af mı geliyor? Canlı yayında bomba kulis
Ebru Yaşar, yüz binlerce Galatasaray taraftarını ''Affet'' ile coşturdu

Yüz binlerce Galatasaray taraftarını ''Affet'' ile coşturdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor
Kemalpaşa'da Gürcü turist azaldı, esnaf zorda: Siftahsız dükkan kapatanlar var

Turistler gelmez oldu! Cennet gibi bölgede caddeler boş kaldı
Yeni araştırma altının dünyanın çekirdeğinden yüzeye sızdığını ispatladı

Bilim dünyası şaşkın: Tam anlamıyla altın bulduk
Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde zamana direniyor

5 Türk boyuna ev sahipliği yapıyor! Dünyada başka bir örneği yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.