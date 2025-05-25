TÜGVA Amasya'da 5. Olağan Kongresini Gerçekleştirdi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Amasya il temsilciliği 5. olağan kongresi yapıldı.

Kongrede Mehmet Akif Yivli güven tazeleyerek yeniden il temsilcisi seçildi.

Gençlik için durmadan, yorulmadan ve azimle çalışmaya devam edeceklerini belirten Yivli, "Dünyanın meydan okumasına karşı dimdik duran, dünya için çalışan ama ahiret için yaşayan, gayesi büyük, yüreği temiz, ışık saçan bir gençlik için çalıştığımız bu yolda bizleri yalnız bırakmayarak teşrifleriyle onurlandıran tüm kıymetli gönül dostlarımıza en kalbi duygularımızla teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - AMASYA