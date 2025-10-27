Tuğgeneral Selami Akşit İçin Tören Düzenlendi

Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Tuğgeneral Selami Akşit için Ankara'da gözyaşları içinde tören düzenlendi. Akşit'in naaşı Konya'nın Ereğli ilçesine gönderilerek ikindi namazını müteakip toprağa verilecek.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit için Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tören düzenlendi. Törene Jandarma Genel Komutanlığı personeli, üst düzey komutanlar, silah arkadaşları ve Akşit'in ailesi katıldı. Gülhane Camii'nde helallik alınarak dualar edildi. Helallik esnasında yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Törenin ardından Tuğgeneral Akşit'in naaşı, defnedilmek üzere Konya'nın Ereğli ilçesine uğurlandı.

Tuğgeneral Akşit'in cenazesi, Konya'nın Ereğli ilçesinde Ulu Cami'de kılınacak ikindi namazının ardından Meydanbaşı Mezarlığı'na defnedilecek. - ANKARA