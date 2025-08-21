Tuğgeneral Osman Akyıldız 9'uncu Kolordu Komutanı Olarak Göreve Başladı

Tuğgeneral Osman Akyıldız 9'uncu Kolordu Komutanı Olarak Göreve Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

9'uncu Kolordu Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, göreve başlamasının ardından Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti. Vali Çiftçi, Akyıldız'a yeni görevinde başarılar diledi.

9'uncu Kolordu Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız göreve başladı.

Göreve yeni başlayan 9'uncu Kolordu Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti. Vali Çiftçi, 9'uncu Kolordu Komutanı Tuğgeneral Akyıldız'a yeni görevinde başarılar diledi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Gittikleri düğün felaketi oldu! Vücudunun yüzde 16'sı dondu

Gittikleri düğün felaketi oldu! Vücudunun yüzde 16'sı dondu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu'nun transferi iptal mi oldu? Mourinho açıkladı

Kerem'in transferi iptal mi oldu? Mourinho açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.