Tuğgeneral Osman Akyıldız 9'uncu Kolordu Komutanı Olarak Göreve Başladı
Göreve yeni başlayan 9'uncu Kolordu Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti. Vali Çiftçi, 9'uncu Kolordu Komutanı Tuğgeneral Akyıldız'a yeni görevinde başarılar diledi. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel