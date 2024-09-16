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Tuğgeneral İlhan Şen, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Görevine Başladı

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Muş İl Jandarma Komutanı olarak görev yaparken Tuğgeneralliğe terfi eden İlhan Şen, Manisa'ya atanarak Vali Enver Ünlü'ye nezaket ziyaretinde bulundu. Şen, güvenli ve huzurlu bir Manisa için çalışmalara başlayacağını ifade etti.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral İlhan Şen görevine başlayarak ilk ziyaretini Manisa Valisi Enver Ünlü'ye gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığının 16 Ağustos 2024 tarihli Kararnamesi ile Manisa İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral İlhan Şen, Vali Enver Ünlü'ye nezaket ziyaretinde bulundu.

Tuğgeneral Şen, Muş İl Jandarma Komutanlığı görevini yürütürken Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tuğgeneralliğe terfi ettiğini, 2022-2024 yıllarında arasında Azerbaycan Bakü Büyükelçiliğinde İçişleri Müşaviri olarak görev yaptığını, bundan sonraki süreçte de güvenli ve huzurlu bir Manisa için elinden gelen gayreti göstereceğini ifade etti.

Vali Ünlü, Tuğgeneral İlhan Şen'e yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette Manisa'nın güvenliğini ve huzurunu artırmak için yapılacak çalışmalara dair fikir alışverişinde bulunuldu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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