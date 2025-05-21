Tuğgeneral Dağlı'dan Müftü İmamoğlu'na Ziyaret

Tuğgeneral Dağlı'dan Müftü İmamoğlu'na Ziyaret
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Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Dağlı, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nu makamında ziyaret ederek kurumlar arası iş birliği ve toplumsal değerler üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Dağlı, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen nezaket ziyaretinde karşılıklı iyi dilekler ifade edilirken, kurumlar arası iş birliği ve toplumsal değerler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Tuğgeneral Dağlı'ya teşekkür ederek, kamu kurumları arasındaki bu tür temasların birlik ve beraberlik açısından önemli olduğuna dikkat çekti. Samimi bir atmosferde geçen ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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