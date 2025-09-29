Tuğgeneral Avkıran, Ulupamir Mahallesi'ni Ziyaret Etti

Haberler

Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, Erciş ilçesindeki Ulupamir Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Ziyarette gençlerle ilgilenen Avkıran, onlara hediyeler vererek vatandaşların taleplerini dinledi.

Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, Erciş ilçesine bağlı Ulupamir Mahallesi'ni ziyaret etti.

Ziyaret sırasında mahalleli ve gençler, Tuğgeneral Avkıran'ı atlı kortejle karşıladı. Çocuklar ve gençlerle yakından ilgilenen Tuğgeneral Avkıran, onlara çeşitli hediyeler verdi. Mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Avkıran, vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Ulupamir Mahallesi sakinleri, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek İl Jandarma Komutanı'na teşekkür etti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
