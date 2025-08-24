Tuğba Işık Ercan Bilecik Valisi'ni Ziyaret Etti

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve beraberindeki heyet, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'i makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, kentte yürütülen çalışmalar ve projelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaret sırasında Ercan, kadınların siyasetteki rolü ve teşkilat çalışmalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. İl Başkanı Serkan Yıldırım ise Bilecik teşkilatının sahadaki faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Vali Sözer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kamu kurumlarıyla iş birliği içinde yürütülen çalışmaların kent için önemine dikkat çekti. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - BİLECİK