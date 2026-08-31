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Tuğamiral Gökmen Gücüyen, Karadeniz Bölge Komutanlığı Görevine Başladı

Tuğamiral Gökmen Gücüyen, Karadeniz Bölge Komutanlığı Görevine Başladı
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Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na atanan Tuğamiral Gökmen Gücüyen, yeni görevine başladı. Gücüyen, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret ederek göreve başlama sürecini resmiyet kazandırdı. Vali Tavlı, Gücüyen'e başarı dileklerini iletti.

Sahil Güvenlik(SG) Karadeniz Bölge Komutanlığı'na atanan Tuğamiral Gökmen Gücüyen, yeni görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı görevinden Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı görevine atanan Tuğamiral Gücüyen, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, Tuğamiral Gücüyen ile Vali Tavlı bir süre görüştü. Vali Tavlı, Tuğamiral Gücüyen'e başarılar dileyerek, görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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