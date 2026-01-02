Haberler

Çocuklar tipiye aldırmadı, kar topu oynadı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından başlayan tipi, çocukların kar topu oynayarak keyifli anlar yaşamasına neden oldu. Soğuk hava ve tipiye rağmen miniklerin neşesi, zorlu kış şartlarını unutturdu.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından tipi başladı, çocuklar bu duruma aldırmayıp kar topu oynayarak keyfini çıkardı.

Tufanbeyli'de iki gün süren kar yağışının ardından soğuk ve tipi etkili oldu. İlçe genelinde hayat olumsuz etkilenirken, hava sıcaklığı gündüz eksi 6, gece ise eksi 20 dereceye kadar düştü. Soğuk hava ve tipiye rağmen çocuklar, yağan karın sevincini doyasıya yaşadı. Miniklerin neşesi, zorlu kış şartlarını bir nebze olsun unutturdu. Kar yağışını büyük bir mutlulukla karşıladıklarını söyleyen çocuklar, "Kar yağdı, çok mutluyuz. Gün boyu oyun oynadık" diyerek sevinçlerini dile getirdi.

Soğuk havaya rağmen Tufanbeyli'de ortaya çıkan kar manzaraları kartpostallık görüntüler oluşturdu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
