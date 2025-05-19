TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda bilim ve hayal gücü buluştu

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda bilim ve hayal gücü buluştu
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Zonguldak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'na ev sahipliği yaptı.

Zonguldak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'na ev sahipliği yaptı.

Bilişim Teknolojileri öğretmeni Nihal Yılmaz Tosun'un yürütücülüğünde düzenlenen fuar, "TÜBİTAK ile Hayal Et, Bilimle Geleceği İnşa Et!" sloganıyla büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Fuar, Bilişim Teknolojileri, Yapay Zeka, Fizik, Matematik, Rehberlik, Tarih, Sosyal Bilgiler, Teknoloji ve Tasarım, Edebiyat ve Müzik gibi geniş bir yelpazede hazırlanan 20 özgün projeyi ziyaretçilerle buluşturdu. 10 öğretmen ve 44 öğrencinin emeğiyle ortaya çıkan projeler, katılımcılardan tam not aldı.

Etkinliğe, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Adem Gülşen, İl Müftü Vekili Ahmet Halıcı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler yoğun ilgi gösterdi. Ziyaretçiler, öğrencilerin yaratıcılığı ve bilimsel çalışmalarını övgüyle karşıladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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