TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ı ziyaret etti

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ı makamında ziyaret etti.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Fuat Erdal'ı ziyaret etti. Hayırlı olsun dileklerini ileterek Anadolu Üniversitesinin de ortağı olduğu "Yükseköğretim Öğrencilerini, Özel Gereksinimli Bireyler için Dönüştürücü Kültürel Deneyimler Oluşturacak Şekilde Yetiştirmek" başlıklı proje hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretleri için TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker'e teşekkürlerini ileten Rektör Erdal, yeni dönemde de TÜBA ile ülkemiz yararına önemli projelerde iş birliklerini devam ettireceklerini dile getirdi. Ziyaret sonunda TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker TÜBA tarafından hazırlanan "Osmanlı Araştırmaları İçin Kılavuz: Kavramlar, Kurumlar ve Terimler" yayınını Rektör Erdal'a hediye etti. - ESKİŞEHİR