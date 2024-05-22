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TSK'nın Efes-2024 Tatbikatı Başladı

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük planlı tatbikatlarından biri olan Efes-2024'e katılan savaş gemileri, Kuşadası Limanı'nda yakıt ikmali yapıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en büyük planlı tatbikatlarından biri olan Efes-2024'e katılan savaş gemileri, yakıt ikmali yapmak için Kuşadası Limanı'na yanaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Mayıs ayı içerisinde Denizkurdu ve Uluslararası Anadolu Ankası ile birlikte düzenlediği planlı en büyük tatbikatlarından olan Efes 2024'te birinci safha olan 'Bilgisayar Destekli Komuta Yeri' aşaması geçtiğimiz günlerde tamamlanırken, tatbikatta 'Fiili Atışlı' safha da başladı. Bu kapsamda tatbikatın ikinci bölümüne Türk Donanması'nın gururu olan TCG Anamur, TCG Alanya, TCG Heybeliada (F-511) ve TCG Büyükada (F-512) isimli savaş gemileri de katıldı. Kuşadası Limanı'na yanaşarak yakıt ikmali yapan gemiler, bölge halkı tarafından ilgiyle karşılandı. 30 Mayıs'a kadar sürecek olan Efes-2024 tatbikatı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük birleşik müşterek tatbikatı olarak Seferihisar Doğanbey mevkii açıklarında yapılacak. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kuşadası Limanı Efes TSK Güvenlik Yerel Politika Güncel Haberler

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