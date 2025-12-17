Haberler

Trump, Venezuela rejiminin "Yabancı Terör Örgütü" olarak tanımlandığını açıkladı

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela rejimini 'Yabancı Terör Örgütü' olarak tanımlayarak, Venezuela'ya giren ve çıkan tüm yaptırıma tabi petrol tankerlerine tam bir abluka emri verdiğini açıkladı. Trump, Maduro rejiminin gayrimeşru olduğunu ve elde edilen petrolün suç faaliyetlerini desteklediğini savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela rejiminin "Yabancı Terör Örgütü" olarak tanımlandığını belirterek, "Venezuela'ya giren ve Venezuela'dan çıkan tüm yaptırıma tabi petrol tankerlerine tam ve kapsamlı bir abluka emri veriyorum" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda Venezuela ile yaşanan gerginliğe dair açıklamalarda bulundu. Venezuela'nın Güney Amerika tarihinin şimdiye kadar gördüğü en büyük donanma tarafından tamamen kuşatıldığını söyleyen Trump, "Bu kuşatma daha da büyüyecek ve onlara yaşatacağı şok, daha önce gördükleri hiçbir şeye benzemeyecek. Ta ki bizden daha önce çaldıkları tüm petrolü, toprağı ve diğer varlıkları ABD'ye iade edene kadar" ifadelerini kullandı.

"Maduro rejimi gayrimeşrudur"

Nicolas Maduro rejiminin "gayrimeşru" olduğunu ve çalınmış petrol sahalarından elde edilen petrolü uyuşturucu terörizmi, insan kaçakçılığı, cinayet ve adam kaçırma faaliyetlerini desteklemek için kullandığını savunan Trump, "Varlıklarımızın çalınması başta olmak üzere, terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı ve insan ticareti gibi pek çok gerekçe nedeniyle Venezuela rejimi, 'Yabancı Terör Örgütü' olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle bugün, Venezuela'ya giren ve Venezuela'dan çıkan tüm yaptırıma tabi petrol tankerlerine tam ve kapsamlı bir abluka emri veriyorum" açıklamasında bulundu.

"Varlıkları ABD'ye iade edilmelidir"

Maduro rejiminin Joe Biden yönetimi döneminde ABD'ye gönderdiği yasa dışı göçmen ve suçluların da hızla Venezuela'ya geri gönderildiğini vurgulayan Trump, "Amerika; suçluların, teröristlerin veya diğer ülkelerin milletimizi soymasına, tehdit etmesine veya zarar vermesine izin vermeyecektir. Aynı şekilde, düşman bir rejimin petrolümüzü, toprağımızı veya diğer herhangi bir varlığımızı elimizden almasına da izin vermeyecektir. Bu varlıkların tamamı derhal ABD'ye iade edilmelidir" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
