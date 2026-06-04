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Trump'ın Adalet Bakanı adayı Todd Blanche

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ABD Başkanı Donald Trump, Adalet Bakanı Vekili Todd Blanche'ı Adalet Bakanlığı görevine resmen aday gösterecek. 51 yaşındaki Blanche, Nisan ayında Pam Bondi'nin görevden alınmasının ardından geçici olarak atanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Adalet Bakanlığı görevine Todd Blanche'ı aday gösterecek.

ABD Başkanı Donald Trump, Adalet Bakanı Vekili Todd Blanche'ı Adalet Bakanlığı'na atamak için harekete geçti. Pam Bondi'nin Adalet Bakanlığı görevinden alınmasının ardından yerine Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'in Bakan Vekili olarak atayan Trump, bu kez Blanche'i Adalet Bakanlığı görevine aday gösterecek.

51 yaşındaki Blanche, Nisan ayında Pam Bondi'nin görevden alınmasının ardından geçici olarak göreve getirilmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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