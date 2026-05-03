Trump'tan İran'ın son teklifiyle ilgili açıklama: 'Kabul edilebilir olacağını düşünemiyorum'
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın savaşın sona erdirilmesine yönelik yeni teklifini yakında inceleyeceğini belirterek, "Ancak son 47 yıldır insanlığa ve dünyaya yaptıkları için henüz yeterince büyük bir bedel ödemedikleri göz önüne alındığında, bu planın kabul edilebilir olacağını düşünemiyorum" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya platformundan İran'ın savaşın sona erdirilmesine yönelik son teklifi hakkında açıklama yaptı. İran'ın teklifini yakında inceleyeceğini belirten Trump, "Ancak son 47 yıldır insanlığa ve dünyaya yaptıkları için henüz yeterince büyük bir bedel ödemedikleri göz önüne alındığında, bu planın kabul edilebilir olacağını düşünemiyorum" ifadelerini kullandı.

İran teklifini ABD'ye iletmişti

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, savaşın sona erdirilmesine yönelik teklifin Pakistan aracılığıyla ABD'ye iletildiğini belirterek, "Top artık çatışmayı sürdürmeyi mi yoksa diplomasi yolunu mu seçecek olan ABD'nin sahasında. İran, ulusal çıkarlarını ve güvenliğini sağlama amacıyla her iki yol için de hazırdır ve her durumda, ABD'ye ve bu ülkenin diplomasi sürecindeki samimiyetine yönelik kötümserliğini ve güvensizliğini her zaman koruyacaktır" açıklamasında bulunmuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
