Trump'tan İran'a Güney Pars doğalgaz sahası uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki Güney Pars doğalgaz sahasını hedef alan saldırının bilgileri dışında, İsrail tarafından yapıldığını belirterek, "İran bu durumda tamamen masum olan Katar'a akılsızca saldırmaya devam etmediği sürece, İsrail son derece önemli ve değerli olan Güney Pars doğalgaz sahasına başka hiçbir saldırı gerçekleştirmeyecek" dedi. Trump, İran'ın Katar'ın enerji tesislerine saldırmayı sürdürmesi halinde ise, Güney Pars doğalgaz sahasının tamamının İran'ın daha önce hiç görmediği bir güç ve şiddetle vurulacağı uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki Güney Pars doğalgaz sahasını hedef alan saldırı ve İran'ın bu saldırıya karşı Katar'a yaptığı misilleme ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. İsrail'in Orta Doğu'da yaşananlara duyduğu öfke nedeniyle İran'daki Güney Pars doğalgaz sahasına saldırı düzenlediğini belirten Trump, "Saldırı, tesisin nispeten küçük bir bölümünü hedef aldı. ABD bu saldırıdan haberdar değildi ve Katar'ın da hiçbir şekilde bu saldırıyla ilgisi yoktu. Hatta böyle bir saldırının gerçekleşeceğinden haberi bile yoktu" dedi. Bu gerçeklerden haberdar olmayan İran'ın haksız ve adaletsiz bir şekilde Katar'daki bir sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisine saldırdığını söyleyen Trump, "İran bu durumda tamamen masum olan Katar'a akılsızca saldırmaya devam etmediği sürece, İsrail son derece önemli ve değerli olan Güney Pars Doğalgaz Sahası'na başka hiçbir saldırı gerçekleştirmeyecek" ifadelerini kullandı.

"Güney Pars doğalgaz sahasının tamamını vururuz"

İran'a Katar'ın enerji tesislerine yönelik saldırıları tekrarlamama uyarısı yapan Trump, "Böyle bir durum tekrarlanırsa, ABD İsrail'in yardımı ya da rızasıyla veya bu olmadan, Güney Pars doğalgaz sahasının tamamını İran'ın daha önce hiç görmediği bir güç ve şiddetle vuracak" dedi. İran'ın geleceği üzerindeki uzun vadeli etkileri nedeniyle bu düzeyde bir şiddet ve yıkıma izin vermek istemediğinin altını çizen Trump, "Ancak Katar'ın LNG tesisine tekrar saldırı düzenlenirse, bunu yapmaktan çekinmeyeceğim" uyarısında bulundu.

İran, enerji tesisine yönelik saldırıya misilleme ile yanıt vermişti

Dünyanın en büyük doğal gaz sahası olarak bilinen İran'daki Güney Pars doğalgaz sahası, hava saldırılarının hedefi olmuştu. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ise, saldırılara sert tepki göstererek misilleme uyarısı yapmıştı. Gelişmelerin ardından İran'ın dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretim tesisine ev sahipliği yapan Katar'daki Ras Laffan bölgesine füze saldırısı düzenlediği ve bölgede yangın çıktığı açıklanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı