ABD Başkanı Trump'tan İran'a yeniden saldırı uyarısı: "Nükleer silah olmayacak ve Hürmüz Boğazı açık olacak"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşmaya uymaması halinde saldırıların daha güçlü şekilde başlayacağını belirtti. Trump, ABD güçlerinin bölgedeki varlığını sürdüreceğini ve muhtemel bir operasyon için hazırlık yapıldığını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın varılan anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, İran'a yönelik saldırıların eskisinden daha güçlü şekilde yeniden başlayacağını belirterek, "Uzun zaman önce üzerinde anlaşıldı. ve aksini iddia eden tüm asılsız söylemlere rağmen, nükleer silah olmayacak ve Hürmüz Boğazı açık, güvenli olacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya platformu üzerinden İran'la varılan ateşkes anlaşması hakkında açıklamalarda bulundu. ABD güçlerinin varılan anlaşmanın hükümleri tam olarak uygulanana kadar bölgede kalacağının altını çizen Trump, "Zaten büyük ölçüde zayıflatılan düşmanın ölümcül bir şekilde imha edilmesi için gerekli olan ek mühimmat, silah ve malzemelerle donatılan tüm ABD gemileri, uçakları ve askeri personeli, varılan gerçek anlaşmanın hükümleri tam olarak yerine getirilene kadar İran ve çevresinde kalacak" dedi.

"Anlaşmaya uyulmazsa, yeniden ateş başlayacak"

Anlaşmaya uyulmaması halinde İran'a yönelik saldırıların yeniden başlayacağını vurgulayan Trump, "Herhangi bir nedenle bu anlaşma kapsamındaki yükümlülükler yerine getirilmezse, ki bu pek muhtemel değil, o zaman yeniden ateş başlayacak ve bu, daha önce kimsenin görmediği kadar büyük, daha iyi ve daha güçlü olacak" uyarısında bulundu. İran'ın üzerinde mutabık kalınan anlaşmaya uyması gerektiğini yineleyen Trump, "Uzun zaman önce üzerinde anlaşıldı. ve aksini iddia eden tüm asılsız söylemlere rağmen, nükleer silah olmayacak ve Hürmüz Boğazı açık, güvenli olacak" dedi. ABD ordusunun İran'a yönelik muhtemel bir yeni operasyon için hazırlıklarını sürdürdüğünü hatırlatan Trump, "Bu arada, muhteşem ordumuz silah depoluyor ve dinleniyor; aslında bir sonraki fethini sabırsızlıkla bekliyor. Amerika geri döndü!" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşmaya uyulmazsa görülmemiş çatışma başlar

Anlaşma masası kurulmadan Trump'tan İran'a yeni tehdit
İran'dan ateşkes resti: ABD seçsin, ya ateşkes ya savaş

Ateşkes resti geldi! Bu iddia ilk kez ortaya atıldı
'Kapatıldı' denmişti! İran'dan Hürmüz için yeni adım

"Kapatıldı" denmişti! İran'dan Hürmüz için yeni adım
Fatih Terim'in zor anları! Hangi maçı izleyeceğini bilemedi

İmparator'un zor anları!
Bakan Tekin'den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim

"O dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim"
Araçla da yaya olarak da kaçamadı! Yediği cezayı öyle böyle değil

Araçla da yaya olarak da kaçamadı! Yediği ceza öyle böyle değil
'ABD ateşkesi ihlal edip Tahran'a saldırdı' iddiası

Doğruysa İran'ı bu sefer kimse durduramaz
Fatih Terim'in zor anları! Hangi maçı izleyeceğini bilemedi

İmparator'un zor anları!
Bu yolda araç içerisinde durmak da emniyet kemeri takmak da yasak

Bu yolda araç içerisinde durmak da emniyet kemeri takmak da yasak
İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu

İsrail'in ateşkes ihlali sonrası İran en büyük kozuna sarıldı