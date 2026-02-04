Trump: "İran müzakere etmek istiyor, aktif olarak görüşüyoruz"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD ile müzakere etmek istediğini belirterek, "Daha önce bir fırsatları vardı ama işe yaramadı ve biz 'Midnight Hammer Operasyonu'nu gerçekleştirdik. Bunun tekrar yaşanmasını istediklerini sanmıyorum. Müzakere etmek istiyorlar. Şu anda kendileriyle aktif olarak görüşüyoruz" açıklamasında bulundu. Trump, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ile gerçekleştirdiği görüşmeyi "çok olumlu" olarak niteleyerek, "Genel olarak çok iyi bir toplantıydı. Bence kendisi oldukça iyiydi, gayet iyi anlaştık" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 2 haftalık geçici finansmanı içeren bütçe paketini Oval Ofis'te imzaladıktan sonra gündeme dair açıklamalarda bulundu. İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin bir soruya yanıt veren Trump, müzakerelerin sürdüğünü belirterek, "Bir şeyler yapmak istiyorlar, bakalım somut bir sonuç çıkacak mı" dedi. İran'ın nükleer tesislerini hedef alan "Gece Yarısı Çekici Operasyonu"nu hatırlatan Trump, "Daha önce bir fırsatları vardı ama işe yaramadı ve biz 'Midnight Hammer' Operasyonu'nu gerçekleştirdik. Bunun tekrar yaşanmasını istediklerini sanmıyorum. Müzakere etmek istiyorlar. Şu anda kendileriyle aktif olarak görüşüyoruz" şeklinde konuştu. Trump, müzakereler kapsamında planlanan toplantıların yeri ve zamanı konusunda detay vermekten kaçındı.

"Gustavo Petro ile iyi anlaştık"

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmeye de değinen Trump, "Uyuşturucuyla mücadele konusunda bir anlaşmaya vardınız mı?" sorusuna, "Evet, bu konuyu ele aldık ve oldukça iyi anlaştık" yanıtını verdi. Daha önce Petro ile tanışmadığını ve arkadaş olmadıklarını hatırlatan Trump, "Ancak görüşmemiz çok olumlu geçti. Bu konuda (uyuşturucu ile mücadele) çalışıyoruz. Yaptırımlar da dahil olmak üzere başka bazı başlıklar üzerinde de ilerleme kaydediyoruz. Genel olarak çok iyi bir toplantıydı. Bence kendisi oldukça iyiydi, gayet iyi anlaştık" şeklinde konuştu.

"Venezuela'daki yönetimle iyi ilişkiler içindeyiz"

Trump, "Gustavo Petro ile Venezuela'daki gerilla grupları ve terör örgütleriyle mücadele konusunda birlikte çalışmayı planlıyor musunuz?" sorusu üzerine, "Evet, bunu yapmamı istiyorlar ve biz de yapacağız. Venezuela'daki yönetimle şu anda oldukça iyi ilişkiler içindeyiz, gerçekten çok iyi bir uyum yakaladık. Bildiğiniz gibi 50 milyon varil petrol aldık. Sevkiyat şu anda Houston'a doğru yolda. Onlarla ilişkilerimiz gayet olumlu ve bu konularda birlikte çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"Putin sözünü tuttu"

Trump'a Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in soğuk hava şartları nedeniyle Ukrayna'ya yapılan saldırılara ara vermeyi kabul ettiği yönündeki sözleri hatırlatıldı. Putin'in kendisine verdiği sözün Pazar gününe kadarki 1 haftalık süreyi kapsadığını söyleyen Trump, "O süre doldu ve dün gece yeniden sert saldırılar yaptı. Ama verdiği sözü tuttu. Gerçekten zorlu bir durum. Orası çok ama çok soğuk. Bir haftalık ara bile bizim için önemli, her türlü molayı kabul ederiz. Ateşkes Pazar günü başladı ve bir sonraki Pazar'a kadar sürdü" dedi. Trump, Putin'in savaşı sonlandırmak için daha büyük adımlar atmamasının kendisini hayal kırıklığına uğratıp uğratmadığı sorusuna ise, "Bunu yapmasını isterdim. Ben savaşın tamamen bitmesini istiyorum. Kendisiyle konuştum. Bu savaşı sona erdirmesini istiyorum" yanıtını verdi.

"Epstein bana karşı çalışmış"

Trump, İngiltere'de devlet sırlarını ABD'li cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile paylaşmakla suçlanan Lord Peter Mandelson'un Lordlar Kamarası'ndan ayrılma kararı hakkında da yorumda bulundu. Mandelson'u tanıdığını ancak konunun detaylarını bilmediğini söyleyen Trump, "Bu çok kötü bir durum" dedi. Epstein ile herhangi bir ilişkisinin olmadığını söyleyen Trump, "Epstein'den bahsetmişken şunu söyleyeyim: Wolf adlı bir muhabir ile Epstein'in bana karşı komplo kurduğu ortaya çıktı. Bu bilgi dün milyonlarca sayfalık belgede yer aldı. İnanılmaz ama seçimleri kaybetmemi sağlamak için bana karşı birlikte hareket etmişler. Benimle ilgili söylenen tek şey buydu. Demokratlar hakkında ise gerçekten çok kötü şeyler var. Ama benimle ilgili olarak bilinen tek şey tanımadığım o Wolf isimli yazar ile Epstein'in birlikte bana karşı komplo kurduğu. Seçimi kaybetmem ya da daha kötüsü için bana karşı çalışmışlar" diye konuştu.

"Epstein Demokratların sorunu"

Epstein ile asıl ilişkili olanların Demokrat siyasetçiler olduğunu belirten Trump, "Bu nedenle Trump açısından Epstein meselesi burada kapanmıştır. Asıl Epstein ile ciddi şekilde bağlantılı olan birçok Demokrat var" dedi. Epstein konusunun hükümetin çok fazla vaktini aldığını belirten Trump, "Dürüst olmak gerekirse ülkeyi yönetmeye de geri dönmemiz gerekiyor. Her hafta milyonlarca mesele var. Epstein hayattayken kimse umursamıyordu, öldükten sonra herkes konuşmaya başladı. Bu aslında bir Demokrat sorunu, Cumhuriyetçilerin değil. Cumhuriyetçilerin önceliği ülkeyi yönetmek ve yaptığımız iyi işleri halka anlatmak olmalı. Dünya tarihinin en büyük ekonomisine sahibiz. 18 trilyon dolarlık bir harcama yapılıyor. Önceki rekor yıllar önce 3 trilyondu. Onu da biz değil, başka bir ülke yapmıştı" şeklinde konuştu.

Trump: "Epstein belgelerinde benimle ilgili hiçbir şey çıkmadı"

Trump, milyarder iş insanı Elon Musk ve ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick'in adının Epstein belgelerinde geçtiğinin hatırlatılması üzerine, "Okumadım. Yapacak çok işim var, pek çok konuyla ilgileniyorum. İki isim söylediniz. Eminim sorun yoktur. Eğer ciddi bir şey olsaydı manşetlere taşınırdı" yorumunu yaptı. Trump, yayınlanan belgelerin büyük oranda sansürlendiğinin hatırlatılması üzerine de, "Artık ülkenin başka konulara odaklanma zamanı geldi. Benimle ilgili hiçbir şey çıkmadı, sadece bana karşı bir komplo olduğu ortaya çıktı; Epstein ve bazı kişiler bana karşı çalışmış. Bu noktadan sonra ülkenin başka meselelere odaklanması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Trump'tan Epstein sorusu soran muhabire sert tepki

Trump, bir muhabirin "Adalet bekleyen insanlara, özellikle mağdurlara ne söylersiniz?" sorusunu sert tepki gösterdi. Soru üzerine sinirlenen Trump, muhabire "Sen en kötü muhabirsin. CNN'in reyting alamamasına şaşmamalı, sizin gibiler yüzünden" sözleriyle çıkıştı. Muhabire, "Genç bir kadınsın, seni on yıldır tanıyorum ancak bir kez bile gülümsediğini görmedim" diyen Trump, "Neden biliyor musun? Çünkü gerçeği söylemediğinizi biliyorsunuz. Çok dürüst olmayan bir kurumsunuz ve bundan utanmalısınız" ifadelerini kullandı.

"Bunu görmek birçok açıdan hoşuma gitmiyor"

Trump'a, eski ABD Başkanı Bill Clinton ve Demokratların 2016 seçimlerindeki başkan adayı Hillary Clinton'ın Epstein soruşturması kapsamında Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'ne ifade vereceği hatırlatıldı. Clinton çiftinin düştüğü durumu "üzücü" olarak niteleyen Trump, "Onu (Bill Clinton) her zaman sevmişimdir. O (Hillary Clinton) oldukça yetenekli bir kadın. Tartışmalarda diğer birçok insandan daha iyiydi. Zeki biriydi, gerçekten akıllı. Bu durumu görmek birçok açıdan hoşuma gitmiyor" değerlendirmesinde bulundu. Buna rağmen Demokratların siyasi sebeplerle üzerine geldiğini hatırlatan Trump, "Sanki hayatımın geri kalanını hapiste geçirmemi istiyorlardı. Sonunda tamamen masum olduğum ortaya çıktı, gerçekten masum" dedi. - WASHINGTON