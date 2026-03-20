ABD medyasından Hark Adası iddiası: "Trump, adayı işgal etme planlarını değerlendiriyor"

ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetimini Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmaya zorlamak amacıyla Hark Adası'nı işgal etme veya abluka altına alma planlarını değerlendiriyor. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, dünya ticaretini olumsuz etkiledi.

ABD merkezli haber sitesi Axios'un haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimini Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmaya zorlamak için İran'a ait Hark Adası'nı işgal etme ya da abluka altına alma planlarını değerlendiriyor.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma hamlesi, dünya deniz ticareti üzerinde büyük bir baskı oluşturdu. ABD merkezli haber sitesi Axios'un haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimini Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmaya zorlamak için İran'ın petrol ihracatının yüzde 90'ının merkezi olan Hark Adası'nı işgal etme ya da abluka altına alma planlarını değerlendiriyor. Axios'a konuşan ismi açıklanmayan üst düzey yetkili, "İranlıları saldırılarla biraz daha zayıflatmak, adayı ele geçirmek ve ardından bunu müzakerelerde kullanmak için yaklaşık bir aya ihtiyacımız var" dedi.

Yetkili, Axios'a yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma planlarına ilişkin, "Eğer Başkan, kıyıdan bir işgal kararı alırsa bu gerçekleşir. Ancak bu karar henüz verilmiş değil" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün İran'a ait stratejik öneme sahip Hark Adası hakkında yaptığı açıklamada, "O adayı istediğimiz zaman yerle bir edebiliriz. Tamamen korumasız. Borular hariç her şeyi yok ettik. Boruları bıraktık, çünkü yeniden inşa edilmesi yıllar sürerdi" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON

