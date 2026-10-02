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Trump, İran'ı yenilgiye uğrattığı iddiasını yineleyip petrol fiyatı düşecek dedi

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ABD Başkanı Donald Trump, Dallas'taki Fort Worth Uluslararası Havaalanı'nda gazetecilere ABD'nin İran'ı büyük ölçüde yenilgiye uğrattığı iddiasını yineledi. Trump, bu işin çok hızlı sona ereceğini ve bittiğinde petrol fiyatlarının tepetaklak düşeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı büyük ölçüde yenilgiye uğrattıkları iddiasını yineleyerek, "Öyle ya da böyle, bu iş çok hızlı bir şekilde sona erecek. Bu bittiğinde ise petrol fiyatları tepetaklak düşecek" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Texas eyaletinin Dallas şehrindeki Fort Worth Uluslararası Havaalanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, İran'ı büyük ölçüde yenilgiye uğrattıkları iddiasını yineleyerek, "Enflasyon oranları yüzde 301. Paraları yok. Para birimleri yok oldu. Orduları yenildi. Donanmaları bitti. Hava kuvvetleri bitti. Her şeyleri yok oldu. Öyle ya da böyle, bu iş çok hızlı bir şekilde sona erecek. Bu bittiğinde ise petrol fiyatları tepetaklak düşecek" değerlendirmesinde bulundu. Trump, İngiltere'deki ABD Hava Kuvvetleri'ne ev sahipliği yapan Fairford üssü yakınlarında yaşanan ve saldırı girişimi şüphelerine yol açan olayda İran'ın rolünün bulunup bulunmadığı sorusuna, "Bunu kesin olarak söyleyemem, ancak öyle görünüyor" yanıtını verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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