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Trump: "İran anlaşma yapmak istiyor, ancak hazır olduklarını düşünmüyorum"

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ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetiminin ABD ile temas halinde olduğunu belirterek, "Bir anlaşma yapmak istiyorlar.

ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetiminin ABD ile temas halinde olduğunu belirterek, "Bir anlaşma yapmak istiyorlar. Ancak bunu yapmaya hazır olduklarını düşünmüyorum. Henüz zamanı değil. Onları dinlemeye hazırım, fakat nükleer silaha sahip olamazlar" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'da düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde gündeme dair açıklamalarda bulundu. İran'ı çok sert şekilde vurduklarını söyleyen Trump, "Donanmaları yok oldu, hava kuvvetleri gitti, 250 savaş uçakları artık yok, 159 tekneleri denizin dibini boyladı. Radar sistemleri ortadan kaldırıldı, insansız hava araçları (İHA) ise çok az kaldı" ifadelerini kullandı. İran'la temas halinde olduklarını söyleyen Trump, "Bu arada bizimle konuşuyorlar. Bir anlaşma yapmak istiyorlar. Ancak bunu yapmaya hazır olduklarını düşünmüyorum. Henüz zamanı değil. Onları dinlemeye hazırım, fakat nükleer silaha sahip olamazlar" şeklinde konuştu. Başkent Washinton dahil ABD şehirleri, İsrail ya da Orta Doğu'nun nükleer silahlarla yok edilmesini istemediklerinin altını çizen Trump, "Nükleer silahların yol açacağı sonuçları biliyorum ve bunun olmasına izin vermeyeceğiz. Tüm mesele nükleer silah edinmelerine karşı olmamızla ilgili" diye konuştu. Trump, İran'ın nükleer silahlara sahip olması halinde, bunları kullanmaktan çekinmeyeceğini öne sürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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