Haberler

Trump'tan İngiltere Başbakanı Starmer'a: "Artık uçak gemilerinize ihtiyacımız yok"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin Orta Doğu'ya uçak gemisi gönderme kararının geç alındığını belirtti ve İngiltere'nin bu konudaki desteklerinin artık gerekli olmadığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin Orta Doğu'ya uçak gemisi gönderme konusunda geç kaldığını belirterek, "Başbakan Starmer, artık onlara ihtiyacımız yok. Ama, bunu hatırlayacağız. Biz kazandıktan sonra savaşlara katılan insanlara ihtiyacımız yok" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya platformundan paylaştığı bir mesajda, İngiltere yönetimini ABD'ye savunma desteği verme konusunda geç kalmakla suçladı. İngiltere'nin Orta Doğu'ya iki uçak gemisi göndermeyi değerlendirdiğini hatırlatan Trump, "Bir zamanlar büyük bir müttefikimiz, belki de müttefiklerimizin en büyüğü olan İngiltere, nihayet Orta Doğu'ya iki uçak gemisi göndermeyi ciddi olarak düşünüyor" dedi. Ancak İngiltere'nin bu karar için geç kaldığının altını çizen Trump, "Başbakan Starmer, artık onlara ihtiyacımız yok. Ama bunu hatırlayacağız. Biz kazandıktan sonra savaşlara katılan insanlara ihtiyacımız yok" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail'in Beyrut'ta bir oteli vurdu! 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Otel odasına füze yağdı! Bakın nokta atışın hedefinde kim varmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rahmi Koç'un derbi sonrasında yaptığı hakem yorumu Beşiktaşlıları kızdıracak

Rahmi Koç'un hakem yorumu Beşiktaşlıları ayağa kaldıracak
NBA efsanesi ile dünyanın en uzun modeli yan yana

Boyu boyuna uygun! Adı üstünde "Devlerin" buluşması
İran: Suudi Arabistan'ı düşman olarak görmüyoruz

İran, günlerdir vurduğu Körfez ülkesine zeytin dalı uzattı
Orkun Kökçü'den derbinin ardından zehir zemberek sözler

Hedefinde o isim var: Orkun'dan zehir zemberek sözler
Rahmi Koç'un derbi sonrasında yaptığı hakem yorumu Beşiktaşlıları kızdıracak

Rahmi Koç'un hakem yorumu Beşiktaşlıları ayağa kaldıracak
Biri mezarda diğeri ölümle pençeleşiyor: İşte Nagihan ve eski sevgilisinin son görüntüleri

Yürüyerek girdi, ceset torbasında çıktı
Rusya: Avrupa'daki depolarda kışa hazırlık için doldurulan gaz tükendi

Rusya artık işi dalgaya vurdu! Avrupa'ya kara haberi böyle verdiler