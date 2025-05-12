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Trump, Hamas'ın serbest bırakacağı esir Edan Alexander için umut verici açıklamalarda bulundu

Trump, Hamas'ın serbest bırakacağı esir Edan Alexander için umut verici açıklamalarda bulundu
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Haberler
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ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın esir Edan Alexander'ı serbest bırakacağını doğrulayarak, bunun savaşın sona ermesi için bir adım olmasını umduğunu belirtti. Trump, gelişmenin ABD'ye ve barış çabalarına katkı sağlayacağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İsrail çifte vatandaşı olan esir Edan Alexander'ın Hamas tarafından serbest bırakılacağını doğrulayarak, "Umarım bu, acımasız savaşı sona erdirmek için gerekli olan son adımların başlangıcı olur. O kutlama gününü dört gözle bekliyorum!" açıklamasında bulundu.

Hamas'ın ABD-İsrail çifte vatandaşı olan esir Edan Alexander'ı serbest bırakılacağını duyurmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan konuyla ilgili açıklama geldi. Kendisine ait Truth sosyal medya platformundan bir paylaşım yapan Trump, "Ekim 2023'ten bu yana esir tutulan ABD vatandaşı Edan Alexander'ın ailesine kavuşacağını duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Bu büyük haberi mümkün kılan herkese minnettarım" ifadelerini kullandı. Söz konusu gelişmenin ABD'ye ve arabulucular Katar ile Mısır'ın savaşı sona erdirme ve esirleri sevdiklerine kavuşturma çabalarına karşı atılmış "iyi niyetli bir adım" olduğunu kaydeden Trump, "Umarım bu, acımasız savaşı sona erdirmek için gerekli olan son adımların başlangıcı olur. O kutlama gününü dört gözle bekliyorum" dedi.

Serbest bırakılacağı açıklanmıştı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Hamas, bir esiri serbest bırakacağını duyurmuştu. Hamas'tan yapılan açıklamada, ABD'li yetkililerle yapılan son görüşmelerin ve "ateşkesin sağlanması, sınır kapılarının açılması ve Gazze Şeridi'ne insani yardım girişine izin verilmesi için yoğunlaştırılan çabaların" ardından ABD-İsrail çifte vatandaşı olan İsrailli esir asker Edan Alexander'ın serbest bırakılması yönünde karar alındığı bildirilmişti. İsrail basınında yer alan son haberlerde Alexander'ın Pazartesi günü serbest bırakılacağı aktarılırken, esirin ailesinin ABD'nin rehine işlerinden sorumlu özel temsilcisi Adam Boehler ile birlikte ABD'den İsrail'e gittiği belirtilmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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