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TRT sinema tırı Çorumlu çocuklar için perdelerini açtı

TRT sinema tırı Çorumlu çocuklar için perdelerini açtı
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Sinemaya erişimi kısıtlı çocuklar için TRT'nin özel donanımlı sinema tırı, Çorum'da yoğun ilgi gördü.

Sinemaya erişimi kısıtlı olan çocukları beyaz perdeyle buluşturan TRT sinema tırı, Çorum'da yoğun ilgi gördü.

TRT Genel Müdürlüğü tarafından kırsal kesimlerde yaşayan ve sinemaya erişim imkanı sınırlı olan çocukları beyaz perdeyle buluşturmak amacıyla hayata geçirilen TRT sinema tırının yeni durağı Çorum oldu. Kentin en işlek noktalarından Kadeş Barış Meydanı'nda konuşlandırıldı. İçi özel donanımlarla gerçek bir sinema salonuna dönüştürülen tır çocukların akınına uğradı. Sinema kültürüyle tanışma veya bu deneyimi arkadaşlarıyla birlikte yeniden yaşama fırsatı bulan çocuklar, tırın içerisindeki özel salonda yerlerini aldı. TRT sinema tırı, ilçede gün boyu çocukları ağırlayacak. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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