TRT Erzurum Radyosu 65 yaşında

TRT Erzurum Radyosu 65'nci kuruluş yıldönümünü kutladı.

Doğunun en eski yayın kuruluşu olan TRT Erzurum Radyosu, "milli şuurumuzun yansımaları" olan nice güzel türküleri, şarkıları ve kültürümüze dair nice destanı, masalı, hikayeyi, bilgiyi; 15 Aralık 1960 tarihinden bu yana "sihirli kutudan" yayınlamaya, çalışanlarının gayretleri ve program konuklarının katkılarıyla; gönüle, yüreğe, akla, zihne, kulağa seslenmeye devam ediyor.

TRT Erzurum Radyosunda yayınlar ilk zamanlar bir merkezden yapılıyordu. Daha sonra ihtiyaca göre; yayınları Anadolu'nun her köşesine ve herkese ulaştırmak; toplumsal eğitimi, kalkınmayı, milli birlik ve beraberliği kolayca tesis etmek amacıyla il radyoları kuruldu. İşte bu il radyolarından biri de ilk seslenişini bundan tam 65 yıl evvel, 15 Aralık 1960'da yapan Erzurum Radyosu oldu.

11 Aralık 1960 tarihinde saat 18.00'den itibaren 1 KW gücündeki Kısa Dalga vericisiyle deneme yayınına başlamış, dört günlük deneme yayınının ardından 15 Aralık 1960 tarihinde saat 12.30'da ise TRT Erzurum Radyosu, Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in açış konuşmasıyla resmen yayın hayatına geçti.

Erzurum İl Radyosu, kurulduğu ilk yer olan Toprak Mahsulleri Ofisinin ikinci katındaki üç odalı yerden, 1966 yılı ocak ayında SSK Bölge Müdürlüğü üst katındaki 5 odaya, yine kiracı olarak taşınmış, Ekim 1966 tarihinden itibaren ise halen hizmet verilen kendi binasında yayınına devam etmektedir. Daha önce uzun dalga vericisinden yayın yapan TRT Erzurum Radyosu, 10 Ekim 1997 tarihinden itibaren FM vericisi üzerinden yayın yapmaya başladı.

TRT Erzurum Radyosu, aradan geçen bu kadar zaman boyunca bölge insanın eğitim, kültür ve müzik ihtiyacını, belli bir seviyede karşılamaya çalışmıştır. İlkeli yayıncılığından ödün vermeksizin her zaman olduğu gibi kaliteli, seviyeli, eğlenceli; her kesimden, her yaştaki dinleyicinin ilgiyle takip edeceği; özenle, dikkatle, sevgiyle ve saygıyla hazırladığı yapımlarla, dinleyicisiyle birlikte olmaya devam etmektedir.

65'nci yıl pastası

TRT Erzurum İl Müdürü Ayça Alemdar, Radyo Müdürü Feyza Yılmaz, Program yapımcıları İsmail Bingöl, Selma Talar, Alev Devrim Altun, Azer Yılmaz Aydın, Serap Tan, Elif Sucu, Teknik Yönetmenler Talip Akpunar, Emre Fidan, Arif Karaman, Ahmet Aykılıç, Tacettin Dolu, Muharrem Bilen, Spikerler Ömer Ergedik, Yıldıray Yıldız, Hande Zeynep Şengül, Alkın Tolga ile yayın Şefleri Eysan Karaca ve Cihat Kalpar ile birlikte pasta keserek 65'nci yılı kutladılar. - ERZURUM