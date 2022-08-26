Son dakika haberi | Tramvayda ayakkabılarını çıkarıp uyuyan yolcu kamerada
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Son dakika genel haberine göre Tramvayda ayakkabılarını çıkarıp uyuyan yolcu kameradaKabataş seferini gerçekleştiren tramvayda bir şahıs ayakkabılarını çıkarıp koltuklara yatarak seyahat etti.
Tramvayda ayakkabılarını çıkarıp uyuyan yolcu kamerada
İSTANBUL İstanbul'da Bağcılar-Kabataş seferini gerçekleştiren tramvayda bir şahıs ayakkabılarını çıkarıp koltuklara yatarak seyahat etti. O şahsın pes dedirten yolculuğu bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Olay geçtiğimiz gün Bağcılar- Kabataş seferini yapan tramvayda meydana geldi. Bir şahıs bindiği tramvayda ev rahatlığını arayınca çareyi ayakkabılarını çıkarıp koltuklara uzanıp uyumakta buldu. Şahsın kimseye aldırmadan yatarak gerçekleştirdiği yolculuğu bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde ayakkabılarını çıkarıp tramvay koltuklarına uzanarak uyuyan şahsın pes dedirten yolculuğu yer alıyor.