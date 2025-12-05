Edirne'de Çalıştığı Ofisinin Penceresinden Düşerek Yaşamını Yitiren Selda Özkan İlte Son Yolculuğuna Uğurlandı

(EDİRNE) - Edirne'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı'ndaki ikinci katta bulunan ofisinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren 35 yaşındaki Selda Özkan İlte, son yolculuğuna uğurlandı.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı'nda büro personeli olarak görev yapan Selda Özkan İlte, ofisinin ikinci katından henüz belirlenemeyen nedenle düştü. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. İlk müdahale olay yerinde yapıldı, ardından İlte ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen İlte kurtarılamadı.

İlte için bugün öğle namazına mütakip Hacılar Ezanı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene çok sayıda kişi katıldı. Cenaze törenin ardından İlte'nin cenazesi Yenişehir Mezarlığı'na defnedildi.