Haberler

Traktör haczi çiftçiyi üretim yapamaz hale getirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, DenizBank'a olan borcundan dolayı bir çiftçinin traktörünün haczedilmesine tepki göstererek, "96 sene önce çıkan İcra ve İflas Yasası, 'traktör haciz edilemez' diyor" dedi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Kayseri Adalet Sarayı önünde basın açıklaması düzenleyerek, DenizBank'a olan kredi borcundan dolayı bir çiftinin traktörüne haciz konulmasına tepki gösterdi. 1932 tarihinde çıkan İcra ve İflas Kanunu'nu hatırlatan Şahin, "Ali Özdemir ağabeyimiz Sivas'ta çiftçilik ile uğraşıyor. Geçtiğimiz aylarda traktörü Sivas İcra Müdürlüğü tarafından bir bankanın alacağı üzerine haciz edildi. Bu icrayı yapan bir icra müdür yardımcısı. Biliyorsunuz ki biz bir hukuk devletiyiz. Uygulansın diye kanunlarımız çıkartılıyor. Nedense idarecilerin bakış açıları sadece vatandaşlara uygulansın diye çıkartılıyor sanki. Bir vatandaş kanun uygulamaz ise ceza üstüne ceza yiyor, bürokrasi çekilmez hale getiriyor. Bir bürokrat kanuna uymadığı zaman hiçbir cezası yok. Ali ağabeyimin traktörü haczedilmiş. Tam 96 sene önce 1932 senesinde İcra İflas Yasası çıkmış ve bu yasada 'traktör haczedilemez' deniyor. Fakat bir avukat, banka istedi diye icra müdürü kanuna aykırı hareket edebilir mi? Bunun bir karşılığı olmayacak mı? Bir icra müdür bir bürokrat her türlü haltı yiyecek ama kanun onlara herhangi bir ceza yaptırım uygulamayacak" dedi.

"1932 senesinde çıkan kanunu bir icra müdürü bilmiyor ise neyi bilecek icra müdürü" diye devam eden Başkan Şahin, "Bu hatanın neden bir yaptırımı yok. Bu insan çiftçilik yapıyor ve traktör ile işini yapıyor. Traktörünü aldığınız zaman çiftçinin kolunu kesiyorsunuz. Niyet bu adamın borcunu ödemesi mi, ödememesi mi. Traktörünü alırsanız bu adam borcunu ödeyemeyecek, geçimini de sağlayamayacak. Bir icra müdürü ya da devlet bunu düşünmüyor mu? Her ay aidat alan ziraat odaları var. Ben ziraat odası başkanı olsaydım ortalığı yakar yıkardım. Çünkü ziraatla alakalı bir durum" ifadelerini kullandı.

"Elim kolum bağlı"

Üzüntüsünü dile getiren çiftçi Ali Özdemir ise, "Borcumdan dolayı traktörümü geldiler, bağladılar. Şu an benim elim kolum bağlı. Ekim yapamıyorum. Traktörüm olmazsa toprağı nasıl işleyeceğim. Geçimimi çiftçilik ile yapıyorum. Yetkililerin yardım etmesini istiyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Kurban Bayramı'nda emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu

Emeklinin Kurban Bayramı'nda alacağı ikramiye belli oldu

Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler

Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
Geri sayım başladı! 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak

Geri sayım başladı! 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler'den 1000 öğrenciye sürpriz! Beğeni yağıyor

Tam 1000 tane yolladı! Öğrenciler için yaptığına beğeni yağıyor
Taraftar havalara uçacak! Dries Mertens geri dönüyor

Geri dönüyorlar!

İBB davasında gerginlik! İmamoğlu çileden çıkıp bağırdı: Bu söylenenler çok ayıp

İBB davasında gerginlik! İmamoğlu çileden çıkıp bağırdı
Fenerbahçe'ye piyango! Mektup gönderdiler

Fenerbahçe'ye piyango! Mektup gönderdiler
Arda Güler'den 1000 öğrenciye sürpriz! Beğeni yağıyor

Tam 1000 tane yolladı! Öğrenciler için yaptığına beğeni yağıyor
İki kare arasında sadece 8 ay var! Samimiyetin kibri yendiği an

Samimiyetin kibri yendiği an!

1 maç kaldı! Okan Buruk 'Oyna' dediği an madde devreye girecek

Yıldız ismin kaderi elinde! "Oyna" dediği an madde devreye girecek