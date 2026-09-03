Eskişehir'de Vatandaş Trafik Polisi Gibi Yol Verdi

Eskişehir'de bir cadde üzerinde oluşan trafik yoğunluğuna müdahale ederek araçların geçişini yönlendirip trafik akışını sağlamaya çalışan vatandaşın çabası kameralara yansıdı.

Tepebaşı ilçesi Zafer mahallesi Muttalip caddesi üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Yoğunluğun yaşandığı sırada bir vatandaş, cadde üzerinde araçların geçişini yönlendirmek için yola çıkarak sürücülere el hareketleriyle yol gösterdi. Vatandaşın iki aracın arasında durarak kollarıyla sürücülere yön verdiği anlar çevrede bulunan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı