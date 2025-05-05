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Trafik Polisleri Yolda Kalan Araca Akü Takviyesi Yaptı

Trafik Polisleri Yolda Kalan Araca Akü Takviyesi Yaptı
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Bilecik'te aküsü arızalanan bir otomobili yolda bırakan sürücünün yardımına trafik polisleri koştu. Polisler, kendi araçlarından akü takviyesi yaparak yolda kalan aracı çalıştırdı.

Yolda kalan otomobilin imdadına trafik polisleri yetişti

BİLECİK - Bilecik'te seyir halinde aküsünde bir sorun oluşan sürücünün imdadına trafik polisleri yetişti. Polis aracından şahsın aracına akü takviyesi yapan polisler takdir topladı.

Bilecik merkez Atatürk Bulvarı'ndan sanayi istikametine seyir halinde bir araçta, Bankalar mevkiinde geldiğinde akü kaynaklı bir arıza meydana geldi. Araç yolda kalırken, sürücüsü çevreden akü takviyesi yapmak için araç aradı. O esnada devriye gezen trafik polisleri sürücünün yardımına yetişti. Polis otosunu aracın önüne yanaştıran polisler kendi araçlar yolda kalan araca akü takviyesi yaparak, aracın çalışmasını sağladılar. Bu an bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası tarafından çekilirken, sosyal medyada paylaşılan video sonrası polisler takdir topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM KAAN TOKA - Yerel
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