Trafik Polisi Hüseyin Akyol'un Yardımsever Tutumu Takdir Topladı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de görevli trafik polisi Hüseyin Akyol, valiliğe otomobil ile gelen ve içeri girmeye çalışan yaşlı bir vatandaşa gösterdiği yardımsever tutumla büyük takdir topladı.

Düzce'de görevli trafik polisi, yaşlı adama yaptığı yardımla yürekleri ısıttı. Yaşlı adam, otomobil ile valilik makam girişinden girmek istedi. Ancak otomobil ile giriş yasak olduğu için sürücü, trafik ekibi tarafından durduruldu. Valilikte işi olduğunu öğrenen trafik polisi Hüseyin Akyol, içeriye yaya olarak girilebileceğini, otomobil ile girişin yasak olduğunu bildirdi. Otomobilin içinde bulunan yaşlı adamın araçtan inmesine yardımcı oldu. Sonra da araç sürücüsüne aracını park etmesi için park yeri gösterdi.

O anlar vatandaş tarafından an ve an kaydedilirken Trafik Polisi Hüseyin Akyol'un davranışı büyük takdir kazandı. - DÜZCE