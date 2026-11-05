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Trafik kazasına rağmen cerrahlığı sürdüren Prof. Dr. Erol Kisli AAMC News'te yer aldı

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Trafik kazasına rağmen cerrahlığı sürdüren Prof. Dr. Erol Kisli AAMC News'te yer aldı
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Erol Kisli, trafik kazasının ardından yürüme sorunlarına rağmen cerrahlık mesleğini ve akademik çalışmalarını sürdürdü. Kisli'nin azim öyküsü, ABD'de AAMC News'te yayımlandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. Erol Kisli, geçirdiği trafik kazasının ardından karşılaştığı engellere rağmen azmi ile cerrahlık mesleğini ve akademik çalışmalarını sürdürmesi, ABD'de Amerikan Tıp Fakülteleri Birliğinin (AAMC) haber platformunda yer aldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Erol Kisli, geçirdiği trafik kazasının ardından karşılaştığı engellere rağmen mesleki yaşamından vazgeçmedi. Kaza sonrası yürüme kabiliyetinde yaşadığı sorunlara rağmen ameliyatlarına ve akademik çalışmalarına ara vermeden devam eden Kisli'nin yaşam öyküsü, uluslararası tıp camiasında dikkat çekti.

Uluslararası alanda ses getiren cerrahın öyküsü, Amerikan Tıp Fakülteleri Birliğinin (Association of American Medical Colleges-AAMC) haber ve görüş platformu AAMC News'te yayımlandı.

Prof. Dr. Erol Kisli'nin meslek yaşamını kendi kaleminden anlattığı yazısı, AAMC News'ün "Konuk Görüş" bölümünde okuyucularla buluştu. Kisli, DCR dergisinde yayımlanan yazısının ardından önemli uluslararası yayın organlarında yer bulmasını, çalışmasının uluslararası alanda kabul görmesi açısından kıymetli bulduğunu ifade etti.

Kisli, çok sayıda yayın kuruluşundan gelen haber ve röportaj talepleri arasından ABD'de faaliyet gösteren iki yayın organının teklifini kabul ettiğini belirterek, AAMC News'te yayımlanan yazısının yanı sıra engelli bireylerin başarılarını ve yaşadıkları sorunları konu alan uluslararası bir dergide de yazısının yayımlanacağını bildirdi.

Amerikan Tıp Fakülteleri Birliğinin (Association of American Medical Colleges–AAMC) haber ve görüş platformu olan AAMC News, 1876 yılında kuruldu. Tıp eğitimi, bilimsel araştırma ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi alanlarında faaliyet gösteren köklü bir kuruluş olan AAMC News, bu alanlardaki gelişmelerin yanı sıra hekimlerin deneyimlerine ve tıp dünyasının karşılaştığı toplumsal ve mesleki sorunlara yer veriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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