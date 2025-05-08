Trafik Haftası'nda Gençlere Kask Kullanımının Önemi Anlatıldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ile Toplum Destekli Polis Büro Amirliği ekipleri, Trafik Haftası'nda farkındalık amacıyla eğitim semineri düzenledi.

Gazipaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen seminerde, özellikle motosiklet sürücülerine yönelik kask kullanımının önemi anlatıldı. Eğitim seminerine öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Seminerde yalnızca kask kullanımı değil; trafik kurallarına uyma alışkanlığı, emniyet kemeri kullanımı, hız sınırlarına riayet etmenin önemi, cep telefonu ile araç kullanmanın riskleri, güvenli geçiş üstünlüğü, yaya önceliği ve okul servis araçlarında dikkat edilmesi gereken kurallar gibi birçok konu detaylı şekilde ele alındı. Sürücü adayı gençlere bilinçli ve dikkatli birey olmaları yönünde çağrılar yapıldı.

Etkinlikte, 30 Ocak'ta motosikletle geçirdiği kazada ağır yaralanan ve 15 Şubat'ta hayatını kaybeden Gazipaşa MTAL öğrencisi Bahar Balcı da unutulmadı. Genç yaşta trafik kazasına kurban giden Bahar Balcı, seminerde hüzünle anıldı.

Seminer sonunda yapılan çekilişle bir öğrenciye kask hediye edilerek, doğru ekipman kullanımının önemine dikkat çekildi. Ayrıca okul yönetimine, öğrencilerin sürekli görebileceği bir noktaya asılmak üzere kask kullanımını özendiren özel bir afiş pano da hediye edildi. Ekipler, Trafik Haftası kapsamında bu tür etkinliklerin süreceğini belirterek, gençlerin trafik konusunda bilinçlendirilmesinin hem bireysel hem toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurguladı. - ANTALYA