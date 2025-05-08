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Trafik Haftası'nda Çocuklara Trafik Bilinci Aşılandı

Trafik Haftası'nda Çocuklara Trafik Bilinci Aşılandı
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Afyonkarahisar'da Karayolu Trafik Haftası vesilesiyle düzenlenen etkinlikte Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, çocuklara trafik bilincinin önemi hakkında bilgilendirmelerde bulundu ve çeşitli aktivitelerle bu konuda farkındalık yaratmaya çalıştı.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla Zafer Meydanı'nda düzenlenen etkinliklere katılarak, çocuklara trafik bilincinin önemini vurguladı.

Afyonkarahisar'da Karayolu Trafik Haftası kapsamında Zafer Meydanı'nda düzenlenen etkinlikler, büyük ilgi gördü. Programa, Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan ve Vali Yardımcısı Mehmet Keklik de katıldı. Etkinlikte, çocuklara yönelik trafik bilinci kazandırmaya yönelik çeşitli eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi. Trafik kurallarının önemi ve güvenli yaya davranışları gibi konular uygulamalı olarak anlatıldı. Vali Yiğitbaşı yaptığı açıklamada, "Trafik Haftası'nda vatandaşlarımızın, çocuklarımızın ve gençlerimizin farkındalığını ve bilinçlendirilmesini temel alarak çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz" dedi. Trafik bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Etkinlik boyunca çocuklarla yakından ilgilenen Vali Yiğitbaşı, onlara çeşitli hediyeler de vererek günlerini renklendirdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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