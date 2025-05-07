Trafik Haftası Kapsamında Bilgilendirilen Vatandaşdan Polisi Tebrik

Trafik kuralları için kendisini bilgilendiren polisi tebrik etti: Kuralları ihlal edenlere böyle tepki gösterdi

Sakarya'da vatandaşlar trafik kuralları konusunda polis ekiplerince bilgilendirildi

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde polis ekipleri yaya ve sürücülere broşür dağıtarak trafik güvenliği konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Ali Genç isimli bir vatandaş ise kendisini bilgilendiren polisi tebrik ederek, kuralları ihlal edenlere tepki gösterdi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Trafik Haftası çerçevesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaya geçitlerinde vatandaşlara broşür dağıtarak trafik güvenliği konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan yaya geçitlerinde vatandaşlarla birebir iletişim kurarak broşür veren trafik polisleri, yaya önceliği ve trafik kurallarının önemi hakkında uyardı. Hem sürücü hem de yayalarda trafik bilincini artırmak için yapılan uygulamayı vatandaşlar memnuniyetle karşıladı. Uygulama esnasında broşür verilen Ali Genç isimli bir vatandaş ise kendisini bilgilendiren polis memurunu tebrik etti. Kurallara uymayanlara da tepkisini dile getiren Genç, "Trafikte suç işleyen kişilerin ehliyetine hayatı boyunca el konulması lazım. Vatandaşları yaya geçidi ile alakalı bilinçlendirmek için uygulamayı yapan memur arkadaşlarımızı da tebrik ettim" dedi.

Trafik Haftası boyunca Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin benzer etkinlikleri farklı noktalarda devam ettireceği bildirildi.