ABD'de yaşayan Trabzonlu imam teravih sonrası cemaate 61 şınav çektiriyor

ABD'de görev yapan Trabzonlu imam İsmet Akçin, Ramazan'da teravih sonrası cemaatine yaptığı 61 şınav uygulamasıyla sosyal medyada büyük ilgi topladı. Akçin, sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve cemaati motive etmek amacıyla bu ilginç etkinliği gerçekleştirdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde görev yapan Trabzonlu imam İsmet Akçin, Ramazan ayında teravih namazı sonrası cemaate yaptırdığı ilginç uygulamayla sosyal medyada gündem oldu. Akçin'in, memleketi Trabzon'un plaka koduna atıfla cemaatine 61 şınav çektirdiği görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü.

ABD'de bir camide imamlık yapan Akçin'in, teravih namazının ardından cemaatle birlikte spor yaptığı anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı. Görüntülerde imamın cemaati motive ederek birlikte şınav çektiği ve bu sayının özellikle "61" olarak seçildiği dikkat çekti.

Trabzon kültürüne olan bağlılığını farklı bir şekilde yansıtan Akçin'in bu uygulaması bazı kullanıcılar tarafından eğlenceli bulunurken, bazıları ise şaşkınlıkla karşıladı. Kısa sürede çok sayıda paylaşım ve yorum alan görüntüler, Ramazan ayında farklı bir etkinlik olarak öne çıktı.

İmam Akçin'in, cemaatle kaynaşmayı artırmak ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla bu tür etkinlikler yaptığı öğrenildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko! Çin, Trump'ı fena enseledi

Savaş kaybettirecek 2 milyar dolarlık fiyasko! Trump fena enselendi
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü? İsrail'den gündem yaratacak iddia

Savaşın seyrini değiştirecek iddia! Doğruysa ortalık fena karışır
Trump'ın 'Küba'yı alma onuru benim olacak' mesajına Rusya'dan jet yanıt

İki süper gücü karşı karşıya getiren ülke! Trump'a tarihi rest geldi
Emniyet amiri Birson Ergene arabasında ölü bulundu! Bir de not bıraktı

Emniyet amiri arabasında ölü bulundu! Bir de not bıraktı
Trump'ın uykularını kaçıracak analiz: ABD'nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir

Trump'ın uykularını kaçıracak sözler
İran, İsrail'in 'Öldürdük' dediği Laricani'nin mesajını paylaştı

İsrail "Öldürdük" demişti! Ali Laricani'den sürpriz hamle
Trump'ın 'Küba'yı alma onuru benim olacak' mesajına Rusya'dan jet yanıt

İki süper gücü karşı karşıya getiren ülke! Trump'a tarihi rest geldi
Tedesco'nun korktuğu başına geldi

Tedesco'ya çok ama çok kötü haber
Öldürülen taksicinin katil zanlısıyla araç içi görüntüsü ortaya çıktı

Katil kamerada!