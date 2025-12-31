Trabzon Valisi Yıldırım: '2026 yılının 2025 yılından daha iyi geçmesini temenni ediyorum'

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, yeni yıla görevleri başında girecek olan emniyet, sağlık ve itfaiye ekiplerini ziyaret etti. Ekiplerin yeni yılını kutlayan Yıldırım, "2026 yılının 2025 yılından daha iyi geçmesini temenni ediyorum" dedi.

2025 yılının Türkiye için iyi geçmesi temennisinde bulunan Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, sırasıyla trafik uygulama noktasını, Trabzon'un Yomra ilçesinde bulunan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ve Ortahisar Pazarkapı mevkiindeki Trabzon İtfaiyesi'ni ziyaret etti. Trafik uygulama noktasında açıklamalarda bulunan Yıldırım, "2025 yılı Trabzon açısından çok güzel geçti. Asayiş oranları yüzde 8 azaldı. 2026 yılının 2025 yılından daha iyi geçmesini temenni ediyorum tüm vatandaşlarımız ve ülkemiz için. İnşallah Gazze'de yaşanan olaylar da biter. İsrail'in bu zulmü ortadan kalkar. Tüm Filistin ve Gazzeliler rahat ederler. Barış içinde bir dünya temenni ediyorum" dedi.

Vali Yıldırım Trabzon'un Türkiye'nin en güvenli şehirlerinden birisi olduğuna dikkat çekerek, "6. sırayı zorluyoruz fakat şu an 7. sıradayız. İnşallah bu durum daha da iyi olacak. Bu hepimizin katkısıyla olacak. Biz istiyoruz ki bir tane bile olay olmasın. Herkes güvenli ve huzurlu bir şekilde kendisini şimdikinden daha güvenli bir durumda hissetsin. Bugün 2240 personelle görev yapıyoruz. Bu gece herhangi bir sorun olmaması adına arkadaşlarımız ellerinden geleni yapacaktır" diye konuştu.

Açıklamalarının ardından emniyet personeline de seslenen Vali Yıldırım, "Bugün gece 00.00'dan itibaren yeni görev yılımıza başlayacağız. Hepimiz görevlerimizi yapmaya aynı şekilde devam edeceğiz. Çünkü biz vatanımızı, vatandaşlarımızı seviyoruz. Devletimizi seviyoruz. Bu yüzden vatandaşımızı, devletimizi en güvenli şekilde yarınlara ulaştırabilmek adına elimizden gelen gayreti sarfedeceğiz. Tabii bu arada kendi güvenliğinizi de unutmadan dikkat etmenizi özellikle istirham ediyorum. Gördüğünüz gibi Yalova'da bir operasyon yapıldı ve 3 şehit verdik. Bu hepimizin canını acıttı. Onun için görev yapan arkadaşlarımız, biz biliyoruz ki canlarını dişlerine takarak görev yapıyorlar. Vatan sağolsun diyoruz. Biz öncelikle kendimize bakmalıyız ama bu vatana ihanet etmeye kalkanları, bu vatana kastetmeye kalkanlarla da her zaman mücadelemizi devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarının ardından bazı araçları bizzat kontrol eden Yıldırım, direksiyon başındaki vatandaşlarla bir süre sohbet ederek, yeni yıllarını kutladı. Sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne hareket eden Vali Yıldırım, burada bulunan görevlilerle sohbet etti. Son olarak Trabzon İtfaiyesi'ni de ziyaret eden Yıldırım, itfaiye personelinin de yeni yılını kutladı. - TRABZON