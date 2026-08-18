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Trabzon'da İHA Düştü: Vali Şahin Olay Yerinde İncelemelerde Bulundu

Trabzon'da İHA Düştü: Vali Şahin Olay Yerinde İncelemelerde Bulundu
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Trabzon'un Arsin ilçesinde emniyet müdürlüğü bahçesine insansız hava aracı düştü. Vali Tahir Şahin, olay yerinde yaptığı incelemelerde can kaybı olmadığını, otoparktaki araçlarda maddi hasar oluştuğunu ve aracın menşeiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Trabzon Valisi Tahir Şahin, insansız hava aracının düştüğü bölgede incelemelerde bulundu, aracın menşeiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Vali Tahir Şahin, incelemeleri sonrasında yaptığı açıklamada, "Bugün saat 19.00 sıralarında Arsin ilçemizde emniyet müdürlüğümüzün bahçesine bir hava aracı olduğu değerlendirilen cisim yüksekten düşmüştür. Çok şükürler olsun ki herhangi bir can kaybına rastlanılmamıştır, can kaybı olmamıştır. Beraberinde otopark halindeki araçlarımızda maddi hasar oluşmuştur. Konu ile ilgili etraflıca bir soruşturma başlatılmış olup, olay yeri inceleme ekiplerimiz şimdi olay yerindeler, inceleme yapıyorlar. Daha sonrasındaki hava aracının menşeiyle ilgili inceleme bittikten sonra sizlere de bilgi vereceğim. Çok geçmiş olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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