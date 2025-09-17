Haberler

Trabzon'un Yeni Emniyet Müdürü Göreve Başladı

Trabzon'un Yeni Emniyet Müdürü Göreve Başladı
Güncelleme:
Son Emniyet Müdürleri kararnamesiyle merkeze alınan Murat Esentürk'ün yerine atanan Ali Loğoğlu, Trabzon'a gelerek görevine başladı. Vali Yıldırım, Loğoğlu'nu ziyaret ederek başarılar diledi.

Son Emniyet Müdürleri kararnamesi ile merkeze alınan Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esentürk'ün yerine Nevşehir Emniyet Müdürlüğü görevinden Trabzon'a atanan İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Trabzon'a gelerek görevine başladı.

İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti. Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu'nu makamında kabulünde yeni görevinden dolayı tebrik ederek başarılar dileyen Vali Aziz Yıldırım, şehrin sorunlarını birlikte çözmek için mesai harcayacaklarını söyledi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
