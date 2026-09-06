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Aç Kalan Tilki Trabzon Hurması Yedi

Aç Kalan Tilki Trabzon Hurması Yedi
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Bilecik'in Küplü Köyü'nde Trabzon hurması yetiştiriciliği yapan Mehmet Bozbay, bahçesinde karşılaştığı tilkinin yere düşen hurmaları keyifle yediğini cep telefonuyla görüntüledi. Bozbay, 'Bu hayvanı da otçul yaptık' diyerek esprili bir şekilde olaya yaklaştı. Tilkinin aç kaldığı için meyve yediği belirtildi.

Bilecik'te aç kalarak ' Trabzon Hurma'sı yiyen tilkiyi tarla sahibi şaşkınlıkla izledi.

Olay, Bilecik merkeze bağlı Küplü Köyü girişi Sorgun Deresi ile Karasunun birleştiği mevkide meydana geldi. Mevkide ' Trabzon Hurma'sı (Cennet Hurması) yetiştiriciliği yapan Mehmet Bozbay isimli şahıs bahçesinde bakım yaptığı esnada bir tilki ile karşılaştı. Hemen cep telefonunun kamerasını açan Mehmet Bozbay tilkiyi görüntüleme başladı. Yere düşen Trabzon hurmasını keyifle yiyen tilkiyi görüntüleyen Bozbay, "Bu hayvanı da otçul" yaptık diyerek olaya esprili bir şekilde yaklaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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