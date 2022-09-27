Trabzon haber... Küçükçekmece'deki 'Trabzon Günleri', Binlerce İstanbullu'yu Ağırladı

Trabzon haberleri: Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece Trabzonlular Derneği iş birliği ile Fevzi Çakmak Meydanı’nda düzenlenen Trabzon Günleri’nde katılımcılara 3 ton hamsi ızgara ikram edildi. 4 gün boyunca binlerce kişinin ziyaret ettiği festivalde vatandaşlar, Trabzon’un kendine özgü mutfağından, yöresel el sanatlarına, horonundan kemençesine, kente dair özledikleriyle bir araya gelme imkânı buldu.

Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece Trabzonlular Derneği iş birliği ile Fevzi Çakmak Meydanı'nda düzenlenen Trabzon Günleri'nde katılımcılara 3 ton hamsi ızgara ikram edildi. 4 gün boyunca binlerce kişinin ziyaret ettiği festivalde vatandaşlar, Trabzon'un kendine özgü mutfağından, yöresel el sanatlarına, horonundan kemençesine, kente dair özledikleriyle bir araya gelme imkanı buldu.

Festivalin son gününde vatandaşlar, ikram edilen hamsi ekmekten ve helvadan alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Siyasi parti temsilcilerinin de ziyaret ettiği festivalin kapanışında yörenin sevilen sanatçıları İsmail Türüt, İlyas- Furkan Derya, İslam Yıldız, Nuray Aksoy, Fevzi Çakmak Meydanı'nda konser verdi. Vatandaşlar, sanatçıların söylediği şarkılara horon oynayarak eşlik etti.

"BİZ GİDEMESEK DE MEMLEKETİMİZ BURAYA GELDİ"

Etkinliği ziyaret eden vatandaşlardan İzzet Korkmaz, "İki senedir Trabzon'a gidemiyoruz ama memleketimiz buraya geldi. Çok mutluyuz çok gururluyuz. Bizim ürünlerimizi görünce daha bir mutlu oluyoruz. Her şey çok güzel. Hamsimizi yedik alışverişimizi yaptık. Hemşehrilerimizi gördük. Çoluk çocuk ailecek geldik. Bebeğimiz de var burada. Tereyağ, mıhlamalık, sucuk, ekmek aldık" dedi.