Üye Girişi
Haberler
Türk-İş'in teklifi sonrası asgari ücrette tüm hesaplar değişti
Türk-İş'in teklifine göre hesaplandı! İşte kalem kalem yeni maaşlar
DEM Parti heyeti ile Öcalan arasında yapılacak görüşmenin tarihi netleşti
DEM Parti ile Öcalan arasındaki görüşmenin tarihi netleşti
Erdoğan: İsrail'in Suriye'yi işgali kabul edilemez, bölgeyi tehdit eden saldırganlık durdurulmalı
İsrail'in Suriye'yi işgali sonrası Erdoğan'dan dünyaya çağrı
2024'te en çok haber olan siyasi parti liderleri
Siyasetin nabzını tutan rapor! Zirvedeki isim fark attı

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Kongresi İptal Edildi

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Kongresi İptal Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nin son seçimli genel kurulunda muvazaa olduğu tespit edilerek kongrenin iptaline karar verdi. Cemiyet Başkanı Ersen Küçük, mahkemenin kararı ile hukuka olan bağlılıklarının bir kez daha tescillendiğini belirtti.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük, mahkemenin kongrenin iptali kararına ilişkin, "Bu karar, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nin hukuka ve mesleki etik kurallara olan bağlılığını bir kez daha tescil ettirdi" dedi.

Trabzon 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nin son seçimli genel kurulunda muvazaa olduğunu tespit ederek kongrenin iptaline, yönetimin yetkilerinin kaldırılmasına karar vermişti. Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük, karara ilişkin açıklamalarda bulundu. Küçük, "Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Derneği adına yürüttüğümüz hukuki mücadelede Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi vermiş olduğu kararla haklılığımızı açıkça ortaya koymuştur. Mahkeme, yerel mahkeme kararını kaldırarak eksik araştırmanın tamamlanmasına ve emredici yasalara göre hüküm tesis edilmesine karar vermiştir. Bu karar, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nin hukuka ve mesleki etik kurallara olan bağlılığını bir kez daha tescil ettirdi" dedi.

"Adalet er ya da geç doğruyu bulur"

Küçük, "Süreç boyunca karar hakkında yanıltıcı açıklamalar yapan ve kamuoyunu genel olarak yanıltan, cemiyetimiz hakkında asılsız ithamlarda bulunan kişi ve kurumlara bu karar hukuki zeminde verilen en güçlü cevaptır. Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Derneği, gazetecilik mesleğinin itibarını koruma kararlılığını sürdürecek; toplumsal dayanışmayı ve hukuku rehber edinmeye devam edecektir. Bu süreçte hukuka olan inancımızı koruyarak, cemiyetimizin yanında duran tüm meslektaşlarımıza ve üyelerimize teşekkür ederiz. Gerçekler hiçbir zaman gizlenemez ve adalet er ya da geç doğruyu bulur" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Ünlü oyuncu için Kızılcık Şerbeti'ne veda zamanı
img

Ukrayna'da 24 saat içinde 2.200'den fazla Rus askeri öldürüldü
img

Asgari ücretle ilgili net tahmin: En fazla bu kadar olur
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıla bebeğin iddianamesinde kan donduran detaylar: Anne kanlı bezi çöpe atmış
Sıla bebeğin iddianamesinde kan donduran detaylar
Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı
Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gelen bir mesaj ortalığı karıştırdı
Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde abdest alırken görüntülendi
Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde böyle görüntülendi
Suriye'nin yeni bayrağı 24 saat süren mesailerle Türkiye'de üretiliyor
Esad sonrası paraya para demiyorlar
Konuğundan Esra Erol'a şok çıkış: Bulamıyorsanız Müge Anlı'ya çıkalım
Canlı yayında Esra Erol'a hiç söylenmeyecek bir şeyi söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'felaket' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı

Son Dakika Haberleri

MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Manavgat 20-21 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kızılcık Şerbeti 81. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle! İstanbul İSKİ su kesintisi! 20-21 Aralık Büyükçekmece, Kartal, Pendik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Turgut Toydemir öldü mü, neden öldü? KOSKİ Konya su kesintisi! 20-21 Aralık Karatay, Meram, Ereğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kızılcık Şerbeti 81. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! BUSKİ Bursa su kesintisi! 20-21 Aralık Yıldırım, Nilüfer, İnegöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 21 Aralık Roblox erişim engelinde son durum! Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 81. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV 20 Aralık Canlı izle! CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Eyüpspor Fenerbahçe maçı nereden izlenir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.