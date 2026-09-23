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Trabzon'da yaklaşık 120 kişilik deniz tatbikatında 8 yaralı ve 2 kazazede kurtarıldı

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Trabzon'da yaklaşık 120 kişilik deniz tatbikatında 8 yaralı ve 2 kazazede kurtarıldı
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Trabzon'da denizdeki kaza ve yangınlara müdahale koordinasyonunu güçlendirmek için yaklaşık 120 kişinin katıldığı Mavi Hat 2026 UMKE Tatbikatı düzenlendi. Karadeniz açıklarında yangın çıkan ticari gemide 8 yaralı ile denize düşen 2 kazazedenin kurtarılma anı canlandırıldı.

Trabzon'da denizde meydana gelebilecek kaza ve yangınlara müdahalede kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla yaklaşık 120 kişinin katılımıyla tatbikat gerçekleştirildi. Karadeniz açıklarında yangın çıkan ticari gemideki 8 yaralının kurtarılması ile denize düşen 2 kazazedenin bulunarak sağlık ekiplerine teslim edilmesinin canlandırıldığı tatbikat gerçeği aratmadı.

Trabzon'da denizde meydana gelebilecek kaza ve yangınlara müdahalede kurumlar arası iş birliğini geliştirmek amacıyla yaklaşık 120 kişinin katılımıyla Mavi Hat 2026 Trabzon UMKE Tatbikatı gerçekleştirildi. Karadeniz açıklarında seyir halindeki ticari gemide meydana gelen yangın sonrası oluşan çoklu yaralanmalı olayın canlandırıldığı tatbikata Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü, UMKE, 112 Acil Sağlık Hizmetleri, AFAD, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, İl Emniyet Müdürlüğü, Deniz Polisi, Trabzon Liman işletmesi ekipleri katıldı. Tatbikatta 18 araç, 6 bot ve bir helikopter görev aldı. Senaryo kapsamında kaza kırımına uğrayan gemiden denize düşen 2 kazazedenin yerleri tespit edilerek ekipler tarafından denizden alındı. Kazazedeler havaalanına taşınırken, buradan ambulanslarla sahra çadırlarına sevk edildi. Tatbikatın ikinci bölümünde ise kaza kırımına uğrayan ve içerisinde yangın çıkan ticari gemiye müdahale edildi. Yangının söndürülmesinin ardından ekipler gemiye yaklaşarak içeride bulunan 8 yaralıya müdahale etti.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından triyaj uygulamasıyla durumlarına göre sınıflandırılırken, ardından gerekli müdahaleleri yapılarak nakilleri gerçekleştirildi.

"Güzel bir tatbikat geçirdik"

Tatbikatla ilgili bilgiler veren Trabzon İl Sağlık Müdürü Mehmet Topsakal, "Denizde karşılaşacağımız herhangi bir kaza kırımında kurumlar arası iş birliğini daha üst düzeye çıkarabilmek için yaptığımız bir tatbikat oldu. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, Liman Başkanlığı, Deniz Polisi, UMKE ekipleri olmak üzere yaklaşık 120 kişi tatbikata katıldı. 18 araç, 6 bot ve bir de helikopter tatbikatta yer aldı. Birinci projemiz kaza kırımına uğrayan bir gemide denize düşen 2 kazazedenin öncelikle yerinin tespit edilip ulaşılıp alınması ve havaalanına taşınıp oradan ambulansla beraber sahra çadırlarına getirilmesiydi. İkincisi ise yine kaza kırımına uğramış ve içerisinde yangın çıkmış bir gemiye müdahale edip önce mevcut yangının söndürülme işlemi gerçekleştirildi. Yangın söndükten sonra ekipler gemiye yaklaştı ve 8 yaralıya müdahale ettiler. Orada triaj ile beraber ayrımlarını yaparak nakliyelerini sağladılar. Güzel bir tatbikat geçirdik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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