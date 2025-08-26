Trabzon'da Unutulmaz Eşlere Vefa: Ağaçlarda Yaşayacaklar

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde bulunan Çamlık Altı Sitesi'nde vefa dolu bir uygulama hayata geçirildi. Site yönetimi, bugüne kadar sitede yaşayıp hayatını kaybeden eski sakinlerin isimlerini unutulmaması için site bahçesindeki ağaçlara veriyor.

Çamlık Altı Sitesi'nde görenleri duygulandıran sıradışı bir uygulama yapılıyor. Site yönetimi tarafından hayata geçirilen uygulama ile daha önce sitede ikamet edip vefat eden kişilerin isimlerinin yazılı olduğu plakalar site bahçesindeki ağaçlara yerleştirildi. Bahçeye inen site sakinleri, ağaçların gövdelerinde asılı isimliklerle vefat eden komşularını anma fırsatı bulurken, özellikle eşini ya da yakınını kaybeden bazı site sakinleri, isimlerle karşılaştıklarında duygusal anlar yaşıyor.

57 kişinin isminin yer aldığı Çamlık Altı Sitesi'nde bundan sonra da hayatını kaybeden site sakinlerinin isimleri tek tek site bahçesindeki ağaçlara asılacak.

"İnsanlar gördüğünde hatırlar ve bir dua ederler diye böyle bir şey düşündük"

Soğuksu mahallesi Çamlık Altı Sitesi Yöneticisi Şevket Öngöz, uygulamaları ile ilgili yaptığı açıklamada "Bu isimler bu sitede yaşayıp vefat etmiş insanların isimleri. İnsanlar gördüğünde hatırlar ve bir dua ederler diye böyle bir şey düşündük. Ama rahatsız olanlar oldu. Sitedeki bir insanın bile huzursuz olmasını istemeyiz. Sitede yer alan yeşillik alana fidanlar diktik. Fidanların yanına da kazıklar koyduk. O kazıklara isimleri yerleştirince mezarlığa benzetildi. Oradan söktük ağaçlara taktık" dedi.

"Dışarıdan kimsenin ismi burada yazmıyor"

Sitenin bahçesinde vefat eden 57 kişinin isminin ağaçlarda yer aldığını kaydeden Öngöz, "Bu sitede yaşayıp vefat eden insanların isimlerini geriye dönüp araştırdık, baktık. Belki unuttuğumuz da olabilir. Bunun bir örneğini görmedim. Yaklaşık 10 gün önce bu isimleri ağaçlara taktık. Yaklaşık bir aydır bunun için uğraşıyorduk. Dışarıdan kimsenin ismi burada yazmıyor. Bu mümkün değil. Burada kim ölmüşse onun ismini çıkarttık. Belki yanlış belki doğru yaptık. Buna burada yaşayan insanlar karar verir. Site sakinlerine bu projemden bahsedince çok mutlu olacaklarını söylediler. Aralarında eşleri vefat edenlerde vardı. O duyguyu alınca sorun olmayacağını düşündüm. Sorun olacak da bir şey görmüyorum. İnşallah bunu devam ettirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Ölen eşinin ismi ağaçta yaşayacak"

33 senedir Çamlık Altı Sitesi'nde yaşayan Hatice Sayın ise ölen eşi Turan Sayın'ın isminin ağaçla birlikte yaşadığını belirterek "Çok hoşuma gitti. Benim eşim 23 sene önce öldü. Artık her gün ağaca bakmaya başladım. Site yöneticimize çok teşekkür ediyorum. Böyle ince ve nazik bir düşünce çok mutlu etti. Ölen eşimin ismi ağaçta yaşayacak. Ölen bazı komşularımızı unutmuştuk ama artık ağaca bakıp hatırlıyoruz ve rahmet ediyoruz. Eşlerimiz ölümsüz oldu" ifadelerini kullandı.