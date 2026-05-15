Trabzon'da gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

Sağlık Bakanlığı 2026 Yılı Faaliyet Planı çerçevesinde düzenlenen 15. Bölge UMKE Temel Eğitimi ve Medikal Kurtarma Uygulamaları Eğitimi, Trabzon'da gerçekleştirildi. Eğitimlerin ardından AFAD Yerleşkesi Enkaz Alanı'nda düzenlenen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

11-15 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitim programı kapsamında katılımcılara 2 gün UMKE Temel Eğitimi, 3 gün ise UMKE Medikal Kurtarma Uygulamaları Eğitimi verildi. Eğitimin uygulama aşaması kapsamında Trabzon AFAD Yerleşkesi Enkaz Alanı'nda deprem tatbikatı düzenlendi. Gerçekçi senaryoların uygulandığı tatbikatta yaralılar için özel makyaj çalışmaları yapılırken, senaryo gereği depremde enkaz altında kalan 8 depremzedenin kurtarılması hedeflendi. AFAD ekiplerinin ulaştığı yaralılara UMKE ekipleri tarafından ilk müdahale yapılırken, depremzedeler sahra ünitesine taşınarak ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Trabzon UMKE Sorumlusu Serkan Sayar, 2026 UMKE Faaliyet Planı kapsamında gerçekleştirilen tatbikatın yeni göreve başlayacak personeller için düzenlendiğini söyledi. Sayar "2026 UMKE Faaliyet Planı'na göre yaptığımız bir tatbikat olacak. Yeni başlayan UMKE personelleri için bu tatbikatı yapıyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte çeşitli eğitimler aldık. Bu eğitim tatbikatıyla birlikte 37 personelimiz göreve başlayacak. Depreme yönelik bir tatbikat düşündük. AFAD Yerleşkesinde bulunan enkaz alanında tatbikatı yapacağız. Gerçekçi olsun diye senaryolarımıza makyajlarımızı da ekledik" dedi.

"Deprem anlarında AFAD ile koordineli çalışıyoruz"

Deprem anlarında AFAD ile koordineli şekilde çalıştıklarını ifade eden Sayar, "Deprem olduğu zaman AFAD ile ortaklaşa çalışıyoruz. AFAD personellerinin arama kurtarma ekipleriyle birlikte çalıştığımız bu ortak tatbikatta senaryo gereği AFAD personelleri deprem bölgesinde enkaz alanındaki yaralılara ulaşıyor ve sağlık ekipleri olarak bizlere haber veriyorlar. Bizler de depreme yönelik medikal hassasiyetlerle birlikte enkaz alanında tedaviye başladıktan sonra hastayı uygun şekilde sahra ünitemize alıyoruz. Oradaki müdahaleden sonra ambulans aracılığıyla hastaneye naklediliyor" diye konuştu.

"Gönüllü UMKE personeli sayısında artış oldu"

Trabzon'da gönüllü UMKE personeli sayısının artığını kaydeden Sayar, "Trabzon'da 190 gönüllümüz varken 30 kişi daha bu ekibe katıldı. 220 kişiye ulaşmış olduk. Tatbikatta da 60 personelimiz yer alıyor. AFAD, UMKE ve Trabzon'daki diğer arama kurtarma ekiplerinden de personellerimiz var" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı