Trabzon'da 3 Kişinin Öldürüldüğü "Yayla Katliamı" Davasında Karar Çıktı

Trabzon'un Araklı ilçesindeki Haçovit Yaylası'nda 21 Ağustos 2024'te bıçaklanarak öldürülen 3 kişi ile ilgili davada sanık Mehmet A'ya müebbet hapis cezası verildi. Diğer sanık A.A. ise yaş küçüklüğü nedeniyle cezasında indirim alarak 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

(TRABZON) - Haber: Esra Nur PERVAN

Trabzon'un Araklı ilçesindeki Haçovit Yaylası'nda Arif (67), eşi Gülüzar (61) ile Kasım Altuntaş'ın (66) 21 Ağustos 2024'te bıçaklanarak öldürülmeleri ve ardından evlerinin ateşe verilmesine ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, sanık Mehmet A'yı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ve  "nitelikli hırsızlık" suçundan da 12 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Trabzon 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet A. ve sanığın suça sürüklenen kardeşi A.A. ise tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumundan video konferans sistemiyle duruşmaya bağlandı. Tutuklu sanık Mehmet A, savunmasında "amacının öldürmek olmadığını ve pişman olduğunu" belirterek, "en hafif cezayla cezalandırılmayı talep ettiğini" söyledi.

Suça sürüklenen çocuk A.A., "Gençliğim burada geçecek benim bir suçum yok" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Mehmet A'nın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ve "nitelikli hırsızlık" suçundan da 12 yıl 3 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Suça sürüklenen çocuk A.A.'nın ise "kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırıldı, bu ceza yaş küçüklüğü nedeniyle 12 yıl 6 ay hapis cezanı indirildi ve takdiri indirim uygulanmadı. Sanık A.A, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan önce  ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına daha sonra yaş küçüklüğü nedeniyle 19 yıl, "nitelikli hırsızlık" suçundan ise 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

