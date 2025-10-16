Haberler

Trabzon Adli Yargı Mahkemesi 2026 Yılı Tercüman Bilirkişi Alımını Duyurdu

Güncelleme:
Trabzon Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi, 2026 yılı için tercüman bilirkişi alacağını duyurdu. İlgililerin başvurularını 31 Ekim 2025 tarihine kadar yapmaları gerekiyor.

Trabzon Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu 2026 yılı tercüman bilirkişi alımı yapacağını duyurdu.

Soruşturma veya kovuşturma evresinde meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilmeyen ya da engelli olan mağdur, tanık, şüpheli veya sanığın iddia veya savunmaya ilişkin beyanlarının, kovuşturma evresinde iddianamenin okunması ve esas hakkındaki mütaalanın verilmesi için görev yapacak tercümanlar, sanığın kendisini daha iyi ifade edebileceğini beyan ettiği başka bir dilde yapacağı sözlü savunmasını Türkçe'ye çevirecek.

'https://trabzon.adalet.gov.tr/2026-yili-tercuman-bilirkisi-ilani' adresinde yayımlanan tercüman bilirkişi ilanına göre tercüman bilirkişi olarak listeye kaydolmak isteyenlerin başvurularını 31 Ekim 2025 Cuma günü mesai bitimine kadar yapmaları gerekiyor.

Tercüman bilirkişi olarak görev yapmak isteyenlerin 'trabzon.adalet.gov.tr' internet adresinde yayımlanan bilirkişilik ilan metninin ekinde bulunan başvuru formu, adres beyanı, dil beyanı ve diğer istenilen belgelerle birlikte şahsen Trabzon'un Yomra ilçesinde bulunan Trabzon Adalet Sarayı yerleşkesindeki Trabzon Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına müracaat etmeleri gerektiği ifade edildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
