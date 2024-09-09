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Tosya'da İhlas Haber Ajansı muhabiri Sedat Ağacıkoğlu hayatını kaybetti

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde uzun yıllar boyunca İhlas Haber Ajansı bünyesinde telifli muhabir olarak çalışan Sedat Ağacıkoğlu hayatını kaybetti. Ağacıkoğlu, Tosya ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde uzun yıllar boyunca İhlas Haber Ajansı bünyesinde telifli muhabir olarak çalışan Sedat Ağacıkoğlu hayatını kaybetti. Ağacıkoğlu, Tosya ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde rahatsızlığı sebebiyle bir süredir tedavi gören Gazeteci Sedat Ağacıkoğlu (59) hayatını kaybetti. İhlas Haber Ajansı'nda (İHA) telifli muhabir olarak görev yapan ve Tosya Haberleri haber portalının kurucusu olan Ağcıkoğlu için ikindi namazına müteakiben Tosya Asri Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ağcıkoğlu toprağa verildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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